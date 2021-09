MDC² zapowiada nowy projekt w centrum Polski

Kompleks MDC² Park Łódź South będzie się składać z dwóch budynków z możliwością podziału na mniejsze moduły, odpowiadające potrzebom klientów wymagających dobrej komunikacji drogowej oraz centralnej lokalizacji zaspokajającej potrzeby logistyczne dla całej Polski.

Inwestycja powstaje na działce o powierzchni 14,3 ha położonej przy autostradzie A1 – głównym szlaku komunikacyjnym łączącym północ z południem Polski oraz przy międzynarodowej trasie E75 – biegnącej z Gdańska do granicy polsko-czeskiej.

MDC² Park Łódź South będzie położony w pobliżu Łodzi – jednego z kluczowych rynków regionalnych w Polsce, z blisko 672 tysiącami mieszkańców i aglomeracją obejmującą ponad milion osób. Ponadto miasta Tuszyn i Głuchów, na których terenie położona jest działka inwestycyjna, znane są z dużych centrów sprzedaży hurtowej działających wzdłuż drogi krajowej nr 91.

MDC² Park Łódź South jest zaprojektowany i budowany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i ESG, a zespół budowlany MDC² dąży do uzyskania certyfikacji BREEAM New Construction na poziomie Excellent. ESG stanowi podstawę strategii MDC2 – wszystkie obiekty dostarczane przez firmę spełnią najwyższe standardy i wymagania zrównoważonego budownictwa, w tym m.in.: 95% materiałów wykorzystywanych przy budowie nadających się do recyklingu, czy dachy budynków przystosowane do instalacji paneli fotowoltaicznych.

- MDC² Park Łódź South stanie się doskonałym hubem logistycznym dla dużych i średnich operatorów, poszukujących bezpośredniego dostępu do wszystkich rejonów Polski. Budynki kompleksu zostały zaprojektowane tak, by sprostać rosnącym potrzebom najemców i pracowników. Na terenie inwestycji znajdą się ogólnodostępna zewnętrzna siłownia i strefa relaksu – powiedział Adrian Winiarek, Dyrektor ds. Rozwoju w MDC² .

- Przez następną dekadę polski rynek logistyczny będzie nadal przewyższał kraje Europy Zachodniej zarówno pod względem całkowitej aktywności najmu, jak i absorbcji powierzchni netto. Łączny popyt na powierzchnię logistyczną w I półroczu 2021 r. wzrósł o 70 proc. rok do roku do 3,16 mln mkw., co w długim terminie przekłada się na rekordowe inwestycje na polskim rynku magazynowym– komentuje Hadley Dean, założyciel MDC².