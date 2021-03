Medicus na dłużej w parku Segro

Medicus jest działającą od 12 lat na polskim rynku hurtownią sprzętu medycznego, zatrudniającą 20 pracowników. Obecnie firma rozwija nowy kierunek działalności, tj. dystrybucję produktów kosmetycznych. W związku z bardzo dobrą współpracą z SEGRO, przedsiębiorstwo zdecydowało się na przedłużenie umowy najmu powierzchni liczącej ponad 1,6 tys. mkw.

– Przedłużenie umowy z firmą Medicus jest dla nas bardzo ważne, ponieważ pokazuje zaufanie, którym obdarzają nas nasi klienci. Stale dążymy do poprawy naszych standardów, oferując nowoczesne powierzchnie magazynowe oraz obsługę parków logistycznych na najwyższym poziomie – komentuje Joanna Janiszewska, Dyrektor Regionalny SEGRO.

SEGRO Industrial Park Tychy 2 to park wielkości ponad 41 tys. mkw. Jest oddalony zaledwie 6 km od centrum miasta, a jego lokalizacja w odległości ok. 2 km od prowadzącej do Katowic drogi krajowej S1 umożliwia szybki dojazd do aglomeracji śląskiej. Dzięki przebiegającej niedaleko autostradzie A4 posiada doskonałe połączenie z resztą Polski, a także z Niemcami i Ukrainą.