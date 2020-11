Mercedesem do magazynu. Przewozy pracownicze biją rekordy

Zapewnienie przez pracodawcę dojazdu do pracy to istotny magnes dla pracowników branży logistycznej. – Dodatkowo w pandemii transport dedykowany jest bezpieczniejszy niż komunikacja publiczna. Nasze autokary możemy oddelegować w różne regiony kraju - zapewnia właściciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Leszek Wnuk. Firma obsługuje trzyzmianowy tryb pracy, co oznacza, że flota pracuje całą dobę. Autobusy są punktualne i elastyczne – w razie potrzeby przewożą załogę na żądanie.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Leszek Wnuk powstało w 1990 r. i ma siedzibę w mazowieckiej gminie Michałowice, w pobliżu m.in. Sokołowa i Pruszkowa – miejscowości, w których działają duże centra logistyczne. Dowóz pracowników do tamtejszych magazynów jest więc usługą priorytetową w tej okolicy.

Obcokrajowcy nie gubią się w przesiadkach

Przed pandemią firma woziła również zagranicznych turystów po Europie. – Były to wycieczki objazdowe po znanych metropoliach, głównie dla Koreańczyków, Japończyków oraz Amerykanów. Ten rodzaj usługi wymagał od nas tego, aby mieć nowoczesny, wygodny i niezawodny tabor – tłumaczy Leszek Wnuk.

Ten turystyczny filar firmy przez pandemię zamarł, więc autokary wróciły do kraju. Jednocześnie na znaczeniu zyskał przewóz pracowników. Pracodawcy zrozumieli, że transport dedykowany jest bezpieczniejszy niż komunikacja publiczna. Prywatny przewoźnik dopilnuje obowiązku zachowania dystansu społecznego, choćby wysyłając w trasę więcej autokarów.

– Dbamy też o to, by kierowcy nie zmieniali często autokarów, które prowadzą. Są przypisani konkretnym firmom, aby ograniczyć liczbę kontaktów. Poza tym w każdym pojeździe stanowisko kierowcy zostało oddzielone od części pasażerskiej. Dodatkowo pasażerowie są wpuszczani do pojazdu tylnymi drzwiami – wylicza Leszek Wnuk.

Między innymi z powodu tych zaostrzonych zasad bezpieczeństwa z usług firmy korzystają dzisiaj pracownicy, którzy wcześniej jeździli do pracy transportem publicznym.

– Łatwiej jest też obcokrajowcom, głównie Ukraińcom, których pracuje w branży logistycznej bardzo wielu. Nie gubią się w przesiadkach, które bywają dla nich problemem – wyjaśnia Leszek Wnuk.

Dodaje, że coraz więcej firm decyduje się na to rozwiązanie. – Od początku pandemii zdobyliśmy kilka nowych kontraktów. Warto przypomnieć, że zapewnienie przez pracodawcę dojazdu do pracy, nadal jest bardzo poważnym magnesem dla przyszłych pracowników. W branży logistycznej to ważne, ponieważ sektor od lat zmaga się brakiem rąk do pracy – przypomina Leszek Wnuk.

Autokary w całodobowej delegacji

Flota liczy ponad 30 komfortowych autobusów oraz kilkanaście busów. – Bazujemy na mercedesach. W naszej pracy ta marka świetnie się sprawdza. Oprócz prestiżu, zapewnia bezpieczeństwo i niezawodność. Z pewnością nasi klienci są zadowoleni z tego, że ich pracownicy podróżują w komfortowych warunkach – przyznaje właściciel.

