Miał być świetny wynik, ale COVID-19 ostudził apetyt inwestorów na nieruchomości

Początek 2020 roku zaczął się bardzo dobrze dla polskiego rynku nieruchomości komercyjnych. W ten sektor zainwestowano aż 1,72 mld euro, co jest drugim najlepszym wynikiem za pierwszy kwartał roku w historii. Niestety, aktywność inwestorów została znacznie ograniczona w wyniku niepewności co do skali i długości kryzysu spowodowanego przez wirus COVID-19.

- Ten rok miał być kontynuacją znakomitych wyników osiąganych przez Polskę w ostatnich paru latach, napędzanych przez szybko rosnący popyt ze strony najemców, duży rynek i atrakcyjną rentowność inwestycji (...) – komentuje Paweł Partyka, Partner w firmie Cushman & Wakefield.

Największą uwagę inwestorów przyciągały sektory biurowy i magazynowy, które odpowiadały za prawie 95 proc. wszystkich transakcji, z logistyką na czele. Na rynku handlowym największym zainteresowaniem cieszyły się parki handlowe, sklepy budowlane oraz spożywcze.

Największe transakcje na rynku inwestycyjnym w I kw. 2020:

- zakup portfolio logistycznego Panattoni/Bluehouse (280 tys. mkw.) przez Savillis IM,

- zakup portfela logistycznego Hines (171 tys. mkw., kupujący nieujawniony),

- zakup High 5ive II (37,9 tys. mkw.) przez Credit Suisse,

- zakup portfolio Maximus (160 tys. mkw.) przez GIC,

- portfel Ares Management Corporation Real Estate Group (164 tys. mkw.) przez Investec Property Fund

- zakup 46,5 proc. udziałów portfela European Logistics Investment (450 tys. mkw.) przez Madison International Realty.

Pomimo wybuchu pandemii duża część transakcji, które wkroczyły w zaawansowaną fazę jeszcze przed kryzysem, zostały lub zostają przeprowadzone do końca. Natomiast zainteresowanie nowymi projektami bardzo zmalało.

- Najprostszym określeniem strategii przyjętej przez większość inwestorów jest podejście "wait and see". W kolejnym kwartałach planowane są zamknięcia dużych transakcji platformowych podpisanych w ostatnim czasie, które będą miały duży wpływ na wolumen transakcyjny w 2020 roku. Mimo to prognozujemy, że 25-35 proc. transakcji planowanych na ten rok nie wydarzy się lub prawdopodobnie zostanie przesunięte na przyszły rok – podsumowuje Soren Rodian Olsen, Partner, Head of Capital Markets w firmie Cushman & Wakefield.