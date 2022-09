Z początkiem października br. Michał Białas obejmie stanowisko Head of Business Development w firmie 7R.

Nowy szef rozwoju biznesu w spółce posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze nieruchomości, ze specjalizacją w dziedzinie strukturyzacji, finansowania i realizacji transakcji.

W 7R będzie odpowiadał za rozwój portfela nieruchomości i najemców, a także realizację strategii rozwoju firmy na kluczowych rynkach.

Michał Białas, jako Head of Business Development, będzie zarządzał zespołami Development, Project Management oraz Leasing.

Michał Białas przez ostatnie 5 lat związany był z Grupą Accolade, gdzie zarządzając polskim oddziałem przyczynił się do dziesięciokrotnego wzrostu portfela, którego wolumen wyniósł ponad 1,3 mln m2 powierzchni magazynowej. Był również członkiem zarządu funduszu SICAV firmy Accolade, a wcześniej, przez wiele lat pracował w Banku Zachodnim WBK, m.in. na stanowisku dyrektora ds. klientów korporacyjnych. Jest absolwentem IMD, London School of Economics and Political Science, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu SWPS.

- Cieszę się, że zespół ekspertów 7R poszerza się o kolejnego, znakomitego fachowca. Wieloletnie, specjalistyczne doświadczenie Michała, jego umiejętność budowania trwałych relacji biznesowych oraz wcześniejsza współpraca z różnymi interesariuszami działającymi w branży Real Estate będą niezwykle pomocne w jego nowej roli. Dzięki wsparciu Michała jeszcze lepiej i coraz efektywniej będziemy mogli realizować ambitną strategię rozwoju i dalszego budowania wartości naszej marki - mówi Tomasz Lubowiecki, prezes zarządu firmy 7R.

- Dołączyłem do firmy, która wyróżnia się innowacyjnością, elastycznością i inwestycjami w zrównoważony rozwój, co w czasach dużej konkurencji i nowych wyzwań gospodarczych jest niezwykle istotne. Będziemy nieprzerwanie stawiać na jakość naszych usług, produktów i relacji, aby być godnym zaufania i solidnym partnerem. Głęboko wierzę, że to właściwa droga. W zespole dostrzegam ogromny potencjał i chęć do działania – to grupa ekspertów i liderów w swoich dziedzinach. W połączeniu z bogatym know-how organizacji stwarza to doskonałe warunki do dalszego wzrostu - mówi Michał Białas, Head of Business Development w 7R.

