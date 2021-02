Między Warszawą a Łodzią FM Logistic buduje nową platformę logistyczną

Nowa platforma logistyczna FM Logistic powstanie w Wiskitkach, fot. mat. prasowe









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 03 lut 2021 15:29

Firma FM Logistic rozpoczyna budowę nowej platformy logistycznej i jednocześnie zwiększa liczbę zarządzanych obiektów w ramach logistyki kontraktowej w regionie Centralnej Europy. Nowa lokalizacja FM Logistic będzie znajdować się w Wiskitkach, pomiędzy Warszawą, a Łodzią, przy samym węźle komunikacyjnym łączącym autostradę A2 z drogą krajową 50. Obiekt został zaprojektowany zgodnie z programem zrównoważonego rozwoju firmy oraz zarejestrowany do certyfikacji dla budownictwa zrównoważonego LEED v4 (Leadership in Energy and Environmental Design).