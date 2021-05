Miejski magazyn 7R z nowym najemcą

W związku z ekspansją swojej działalności Fanex Trade zajmie 5 800 mkw. powierzchni w magazynie miejskim sieci 7R City Flex Last Mile Logistics w Gdyni.

W wyborze nowej lokalizacji najemcy doradzała firma JLL.

Fanex Trade prowadzi swoją działalność w Trójmieście od 2006 r. Firma posiada ugruntowaną pozycję na polskim rynku napojów i słodyczy. Aktualnie skupia się na rozwoju swojej działalności na rynkach zagranicznych.

W związku z ambitnymi planami biznesowymi Fanex Trade zdecydowała się na zmianę lokacji. Na swoją nową siedzibę firma wybrała magazyn miejski od dewelopera 7R.

Magazyn miejski 7R City Flex Gdynia to obiekt wpisujący się swoją specyfiką w potrzeby działalności logistycznej, ostatniej mili, a także produkcji. Inwestycja klasy A oferuje najemcom łącznie 14 tys. mkw. powierzchni. Oddanie budynku do użytku zaplanowane jest na czerwiec 2021 r.

- Północna Polska to strategiczny region dla 7R. Tutaj postawialiśmy nasz pierwszy magazyn i wciąż rozwijamy sieć obiektów big box, jak i obiektów typu SBU. Nasz City Flex będzie pierwszym magazynem miejskim na logistycznej mapie Gdyni, zlokalizowanym tak blisko portu i centrum miasta. Wierzymy, że pod tym adresem firma Fanex Trade z powodzeniem realizować będzie swoje ambitne plany wzrostu - komentuje Maciej Krawiecki, Head of Leasing w 7R.

Pomorze to kluczowa lokalizacja z uwagi na wzrost znaczenia transportu morskiego i intermodalnego w łańcuchach dostaw, które rozwijają się mimo pandemii i ograniczeń gospodarczych. Świetnie prosperujący Port Gdynia oraz głębokowodny terminal DCT Gdańsk, w sąsiedztwie którego 7R planuje kolejną inwestycję, to czynniki maksymalizujące potencjał firm planujących działalność logistyczną na północy Polski

- Usytuowanie magazynu zapewnia dostęp do odpowiedniej infrastruktury i komunikacji miejskiej, co sprawia, że jest to atrakcyjna lokalizacja również dla pracowników, a tym samym zwiększa możliwość rekrutacji i wpływa na komfort pracy zatrudnionych w nim osób. Ponadto, magazyn miejski 7R oferuje powierzchnie najwyższej jakości, co oznacza zastosowanie w nich rozwiązań ekologicznych, wpływających m.in. na wzrost efektywności energetycznej - tłumaczy Klaudia Dąbroś, Konsultant w Dziale Wynajmu Powierzchni Magazynowo-Przemysłowych, JLL.