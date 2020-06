Miejskie magazyny przed wielką szansą

Sektor magazynowy, zwłaszcza realizowany w koncepcji małych miejskich modułów, będzie nadal cieszył się zainteresowaniem - nawet w czasach spowolnienia gospodarczego lub kryzysu. Prawdopodobnie zmieni się zapotrzebowanie na biura, ale firm, które będą potrzebowały powierzchni do szybkiej dystrybucji towaru po mieście będzie przybywać - mówił w wywiadzie dla PropertyNews.pl Jędrzej Dużyński, prezes Ideal Idea Formad.

Inwestorzy i najemcy walczą o atrakcyjne lokalizacje i najlepsze pod względem jakości obiekty już na etapie przysłowiowej dziury w ziemi. Jak długo pana zdaniem taki stan się utrzyma – biorąc pod uwagę fakt, że wiele firm zastanawia się nad korektą planów rozwoju, czy też szeroko pojętej ekspansji na polskim rynku?

Jędrzej Dużyński: Rynek magazynów miejskich dynamicznie się w Polsce rozwija. Przybywa nowych inwestycji na dojrzałych rynkach, jakimi są Warszawa, Wrocław, czy Trójmiasto. Na pewno ten trend spowolni kończąca się podaż ziemi. W samej Warszawie, w rejonie lotniska Chopina, od dłuższego czasu brakuje ziemi pod parki SBU. Niestety im dojrzalszy mamy rynek, tym zagospodarowanie terenów wokół lotniska wzrasta. Zmierzamy w kierunku sytuacji znanej z Londynu, czy Paryża. Tam, żeby postawić nowy obiekt, trzeba wyburzyć stary. To podnosi koszty inwestycji, a za tym idzie wzrost czynszów. Należy spodziewać się analogicznej sytuacji w Polsce.

Kolejnym czynnikiem jest coraz wyższy próg finansowy, żeby wejść na ten rynek. To, co nam się udało niewiele ponad 10 lat temu, dzisiaj z tym samym kapitałem byłoby nie do osiągnięcia. Wzrosły wymogi banków finansujących inwestycje, jak i zagraniczne fundusze są zainteresowane dużo większymi inwestycjami SBU, niż jeszcze parę lat temu.

Jak określiłby pan proporcje pomiędzy budownictwem magazynowym i magazynowo-biurowym w Polsce w formule spekulacyjnej i w formule na zamówienie?

Ideal Idea nigdy nie zajmowała się budową budynków magazynowo-biurowych na zamówienie, chociaż mieliśmy wiele takich propozycji. Problem pojawia się w momencie przygotowania inwestycji pod kątem prawnym – uzyskania niezbędnych pozwoleń, przyłączy, dociągnięcia prądu, wody, światłowodu, zorganizowanie dojazdu itp. Okazuje się wtedy, że dla miejskiego obiektu o powierzchni 2000 mkw. nakładów pracy jest tyle samo, co dla parku o powierzchni 20 tys. mkw. Dlatego nie postrzegam miejskiego rynku magazynów BTS (Built-To-Suit) jako szczególnie atrakcyjnego dla miejskich deweloperów. Ma to jedynie sens w przypadku dużych powierzchni poza miastem. Obecnie prawie 49 proc. nowych inwestycji magazynowych w Polsce budowana jest spekulacyjnie.

