Miliony mkw. magazynów w portfelu, a w planach kolejne 800 tys. mkw. P3 podsumowuje dwie dekady działalności

P3 aspiruje do bycia wiodącym inwestorem na europejskim rynku. Firma planuje wzrost poprzez inwestycje i dalszy rozwój projektów deweloperskich.

P3 zostało założone w czeskiej Pradze na początku tego tysiąclecia i po skromnych początkach, stało się jednym z pięciu najważniejszych graczy na europejskim rynku nieruchomości logistycznych.

P3 posiada obecnie około 6,3 miliona mkw. powierzchni magazynowych klasy A zlokalizowanych na 11 europejskich rynkach.

Ma też ponad 450 klientów, którzy działają w obszarze handlu detalicznego, handlu internetowego, logistyki (3PL) i sektora motoryzacyjnego.

P3 wkroczyło na szczególnie dynamiczną ścieżkę wzrostu w 2016 roku, gdy zostało kupione przez GIC, singapurski państwowy fundusz inwestycyjny. Od tamtego momentu firmie udało się niemal podwoić swą wartość, która obecnie wynosi około 7 mld euro. Ponadto w tym czasie P3 zbudowało około 1,8 miliona mkw. nowych powierzchni magazynowych, a w planach ma kolejne 800 tys. mkw. Rozwojowi P3 pomogły warunki rynkowe, które okazały się sprzyjające dla dostawców powierzchni logistycznych, a także szybsze upowszechnienie się handlu przez internet oraz ewolucja, która dokonała się w zwyczajach zakupowych konsumentów.

- P3 rozrosło się i jest teraz dynamiczną, fascynującą firmą, która ma aspiracje, by stać się wiodącym inwestorem w obszarze europejskich nieruchomości logistycznych. Jesteśmy firmą międzynarodową, która jest obecna na różnych rynkach, co jest cechą wyjątkową wśród inwestorów. Nasze największe atuty to długoterminowa perspektywa w zakresie inwestycji, rozwoju i własności zarządzanych przez nas nieruchomości, a także pełen zakres oferowanych usług - od przetargu i budowy po zarządzanie aktywami i nieruchomościami. Pragniemy zapewniać naszym klientom przydatne im umiejętności i odpowiednie nastawienie, które umożliwi osiąganie doskonałości, a jednocześnie oferować świetne miejsce pracy, gdzie będą mogły się rozwijać największe talenty - mówi Frank Pörschke, CEO P3 Logistic Parks.

W ciągu najbliższych lat P3 planuje wzrost poprzez dalszy rozwój działalności deweloperskiej oraz poszukiwanie możliwości inwestycyjnych – dotyczy to zarówno dużych, ogólnoeuropejskich portfeli, jak i mniejszych transakcji, skupionych na pojedynczych aktywach na rynkach lokalnych.