Miód z cementowni. Powstały pasieki na terenach zakładów Lafarge

Pszczoły są krytycznym elementem ekosystemów. Zawdzięczamy im produkcję 1/3 żywności na całym świecie. Jak podają Lasy Państwowe, zapylają one aż 77 proc. gatunków roślin, z których są wytwarzane produkty spożywcze. Bez pszczół ludzkość nie przetrwa. Dlatego tak kluczowa jest każda pomoc w znalezieniu im schronienia. Stąd inicjatywa Lafarge w Polsce by na terenie swoich cementowni w Małogoszczu i na Kujawach zainstalować łącznie 8 pasiek, w których mieszkać będzie od 32 tys. do 100 tys. pszczół.

- Wspieranie bioróżnorodności jest jednym z filarów zrównoważonego rozwoju naszej firmy. Dlatego wykorzystujemy tereny naszych cementowni do wspierania lokalnych ekosystemów. Pasieki, które w zeszłym roku założyliśmy przy cementowniach w Małogoszczu i na Kujawach pozwolą produkować ok. 10 kg miodu z jednego ula w sezonie. Pierwszy wielokwiatowy miód zbierzemy w tym roku – podkreśla Stanisław Sobczyk, dyrektor przemysłowy cementu w Lafarge w Polsce. Sprawdzamy również możliwości instalacji pasiek w innych naszych lokalizacjach - dodaje.

Na terenie Cementowni Kujawy wysiano kwietną łąkę, by pszczołom łatwiej było zbierać nektar. Pasieki zlokalizowane przy Cementowni Małogoszcz są blisko okolicznych lasów. Dodatkowo w Małogoszczu powstały 4 domki dla owadów (również pszczół), które wyłącznie zapylają rośliny. Pszczoły-matki sprowadzane są ze specjalnych hodowli pszczelich rodzin. Są one następnie rozmnażane przez tzw. podział dużych rodzin na dwie mniejsze (tzw. odkłady). Pasiekami opiekują się pracownicy i podwykonawcy w każdej lokalizacji.

Jak pokazują dane za 2020 rok, w Polsce wzrosła populacja pszczół, jednak z powodu niskich temperatur zbiory miodu są bardzo niskie, co z kolei może odbić się niekorzystnie na ich liczebności.

- Dlatego zakładając pasieki na terenie naszych cementowni chcemy pomóc w zwiększaniu populacji tych pożytecznych owadów. Jednocześnie, zapylając kwiaty, sprawiają, że zielone tereny wokół naszych cementowni stają się coraz piękniejsze – mówi Stanisław Sobczyk.