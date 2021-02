Mixed-use Flex Gdańsk BCL już otwarty

Flex Gdańsk BCL to inwestycja oddana do użytku w listopadzie 2020 roku, zlokalizowana na gdańskiej Przeróbce, przy ulicy Ku Ujściu 19. Inwestycja obejmuje dwie hale magazynowo-biurowo-usługowe, z których każda podzielona jest na niezależne segmenty (SBU – small business unit) przeznaczone na niewielkie magazyny, na działalność produkcyjną nie oddziałującą negatywnie na środowisko. Każdy segment ma powierzchnię ok. 700-800 m kw. i może być dostosowany do funkcji magazynowej lub usługowej, a dodatkowo wyposażony jest w część biurową i socjalną. Segment magazynowy wysokiego składowania, umożliwia magazynowanie ponad 2000 sztuk europalet. Część magazynowa posiada 1 bramę na poziomie gruntu oraz 1 bramę wyposażoną w dok hydrauliczny dla pojazdów typu TIR. Do dyspozycji najemców jest parking oferujący 138 miejsca postojowe.

Firma Gasten S.A. wybrała Knight Frank na agenta wiodącego, odpowiedzialnego za komercjalizację inwestycji Flex Gdańsk BCL.

- Ostatnie miesiące w widoczny sposób wpłynęły na wzrost zainteresowania powierzchniami magazynowymi i usługowymi. Ograniczenia w handlu tradycyjnym były dodatkowym bodźcem do rozwoju i tak już dynamicznie zmieniającego się od lat sektora logistycznego. Dobrze skomunikowane, gwarantujące nowoczesny standard i oferujące różne udogodnienia powierzchnie są obecnie poszukiwane przez firmy reprezentujące różne branże. Cieszę się, że właściciel inwestycji Flex Gdańsk BCL zdecydował się powierzyć nam komercjalizację tego wyjątkowego obiektu, która jest jednocześnie pierwszą tego typu inwestycją w Gdańsku. Jestem przekonana, że standard i oferta szybko przekonają najemców do tego miejsca, – komentuje Joanna Gomułkiewicz, Leasing Manager w Knight Frank.