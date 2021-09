MLP Business Park Berlin już gotowy

MLP Group oddał do użytkowania pierwsze trzy hale w nowym parku biznesowym zlokalizowanym na terenie aglomeracji berlińskiej.

Inwestycja otoczona lasem sosnowym dostarczy blisko 18 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni najmu.

MLP Business Park Berlin zostanie objęty certyfikacją DGNB na poziomie Gold.

MLP Group z pełnym powodzeniem prowadzi ekspansję na rynku niemieckim. Nowo zrealizowany projekt położony jest w Ludwigsfelde (Brandenburgia) niedaleko Berlina. Jego budowa ruszyła w październiku minionego roku. MLP Business Park Berlin finalnie utworzą 4 hale różnej wielkości oferujące łącznie ok. 18 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni. Trzy z nich zostały już oddane do użytkowania. Pierwsi najemcy mogli uczestniczyć w planowaniu układu powierzchni obejmujących hale, biura i miejsca parkingowe. Dzięki temu mają możliwość korzystania z nieruchomości logistycznej w pełni dostosowanej do swoich potrzeb. Wybudowane obiekty typu City Logistics przeznaczone są pod lekką działalność przemysłową oraz obsługę logistyki miejskiej. W bezpośrednim sąsiedztwie parku działalność prowadzą znane firmy, takie jak Mercedes-Benz, Rolls-Royce, Siemens, Coca-Cola i Thyssen Krupp.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że realizacja projektu przebiegła zgodnie z planem. Przygotowana przez nas oferta spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem najemców. Większość powierzchni została już wynajęta i jest systematycznie przekazywana naszym klientom. Nasza inwestycja spełnia wysokie wymagania w zakresie ochrony środowiska. Została również zrealizowana z pełnym poszanowaniem otaczającej przyrody. Nowy park biznesowy pod Berlinem jest przykładem stosowania najlepszych praktyk i potwierdza naszą konsekwentną strategię rozwoju na rynku niemieckim. W trakcie realizacji i w przygotowaniu mamy kilka kolejnych inwestycji w kluczowych regionach Niemiec. Z naszą ofertą weszliśmy również na rynek austriacki - powiedział Patrick Schumacher-Kurowski, Country Manager w MLP Group odpowiedzialny za działalność spółki w Niemczech i Austrii.

Inwestycja MLP Business Park Berlin była realizowana zgodnie z przyjętą przez MLP Group strategią zielonego rozwoju, której celem jest budowa obiektów w oparciu o energooszczędne i ekologiczne rozwiązania. Obejmują one m.in. strategiczne wykorzystanie dostępnej powierzchni dachowej poprzez montaż paneli fotowoltaicznych. Kluczowe jest także tworzenie punktów ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych, elastyczne projektowanie powierzchni w halach i biurach w zakresie dostępu do światła dziennego, a także stosowania ochrony przeciwsłonecznej. Priorytetem jest także jak najmniejsza ingerencja w lokalną faunę i florę. Zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju, która zakłada certyfikowanie wszystkich nowo budowanych obiektów, MLP Business Park Berlin będzie posiadał certyfikat DGNB na poziomie Gold.