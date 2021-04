MLP Business Park Poznań z kolejnym najemcą

Nowy najemca z branży logistycznej podpisał z MLP Group umowę dotyczącą najmu blisko 1500 mkw. powierzchni w miejskim centrum MLP Business Park Poznań, z możliwością ekspansji o kolejne 1500 mkw. przestrzeni magazynowo - biurowej. Deweloper przystąpił już do rewitalizacji kolejnej hali, która zostanie dostosowana do indywidualnych potrzeb najemcy. Przekazanie obiektu zaplanowane jest na początek IV kwartału 2021.

Zapotrzebowanie na małe przestrzenie magazynowe zlokalizowane w dużych miastach wciąż rośnie. MLP Group podążając za najnowszymi trendami i zwiększającym się popytem na nieruchomości magazynowe w formacie „Small Business Units”, sukcesywnie rewitalizuje stare obiekty magazynowe znajdujące się na terenie miejskiego projektu MLP Business Park Poznań. Poznańska inwestycja dewelopera to tzw. park „hybrydowy”, oferujący 1 hale typu „BIG BOX” i 6 obiektów typu „Small Business Units” w modułach od 250 mkw. do 1500 mkw. Kompleks znajduje się w bliskiej odległości od centrum miasta z bardzo dobrym dostępem do transportu publicznego oraz ważnych arterii komunikacyjnych.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że kolejny najemca obdarza nas zaufaniem i dołącza do naszego centrum. Sukcesywnie podnosimy standard naszego miejskiego projektu, który aktualnie cieszy się ogromną popularnością wśród obecnych jak i potencjalnych najemców. Nasze centrum to idealne rozwiązanie dla najemców, którzy potrzebują niewielkich modułów z powierzchnią magazynową wraz z nowoczesnym biurem – podkreślił Karol Kondrat Leasing manager w MLP Group.

MLP Business Park Poznań to miejski projekt w niewielkiej odległości od centrum Poznania przy ul. Wołczyńskiej. Idealna lokalizacja centrum dystrybucyjnego jest niewątpliwie jednym z głównych atutów parku, dzięki któremu gwarantuje on szybką i efektywną logistykę. Ponadto tak doskonała lokalizacja zapewnia pracownikom parku dostęp do komunikacji miejskiej, a także możliwość otwarcia biura firmy w niewielkiej odległości od ścisłego centrum. W bezpośrednim sąsiedztwie parku znajduje się przystanek autobusowy i tramwajowy, nieopodal stacja kolejowa PKP Junikowo, a odległość od autostrady A2 wynosi zaledwie 2,5 km. Projekt MLP Group skierowany jest przede wszystkim do firm

z sektora branży e-commerce, których specyfika działalności wymaga miejskiej lokalizacji oraz wysokiego standardu modułów biurowych.