Centrum logistyczne MLP Czeladź od samego początku zaprojektowane i wybudowane zostało w oparciu o politykę zrównoważonego rozwoju. Zaangażowanie wszystkich uczestników – od projektantów, przez wykonawców, aż do Inwestora – przyczyniło się do powstania budynku stworzonego z nowatorskim podejściem i odpowiedzialnością środowiskową. Efektem było zrealizowanie wyznaczonego celu w postaci uzyskania dla budynków niezależnego certyfikatu środowiskowego BREEAM na poziomie Excellent. Dokument potwierdza najwyższy standard, przyjazne środowisko pracy i dbałość o szczegóły, w tym odpowiedzialność środowiskową.

Najwięcej punktów w przyznanej ocenie uzyskane zostało w kategorii Waste, Water oraz Materials. Zastosowane do budowy obiektu materiały są nowatorskie oraz przyjazne dla środowiska. Posiadają Deklarację Środowiskową Produktu (EPD), a wszystkie wbudowane oraz używane w trakcie wznoszenia obiektu materiały drewnopochodne mają deklarację FSC, gwarantującą ich pochodzenie z legalnego źródła.

Wśród licznych innowacyjnych rozwiązań wprowadzonych w obiekcie można wymienić m. in.: opomiarowanie instalacji (elektrycznej, wodnej, gazowej) z podziałem na poszczególne sekcje obiektu oraz możliwością zdalnego odczytu zużycia mediów pozwalające na optymalizację ich wykorzystania. Zastosowane zostały energooszczędne źródła światła o długiej trwałości. Zainstalowane zostały również czujniki ruchu w toaletach wraz z zaworami odcinającymi dopływ wody, a także perlatory zapewniających oszczędność wody.

W trakcie procesu realizacyjnego przeprowadzono szereg analiz w zakresie akustyki obiektu, ryzyka powodziowego, a także środowiskową ocenę cyklu życia (LCA). Opracowano strategię adaptacji do zmian klimatycznych oraz dokonano prognozy zużycia energii na etapie eksploatacji. Sporządzono również plan zarządzania bioróżnorodnością. Na jego podstawie na terenach biologicznie czynnych zasiana została łąka kwietna wraz z hotelem dla owadów. Dodatkowo nasadzonych zostało 500 krzewów gatunków rodzimych.

Systematycznie wprowadzamy do swoich parków eko-rozwiązania. Wszystkie realizowane nowe inwestycje są obligatoryjnie objęte certyfikacją BREEAM na poziomie co najmniej „Very Good”. W ten sposób w trakcie budowy analizowane są wskaźniki zrównoważonego rozwoju obejmujące szereg zagadnień środowiskowych. Dodatkowo dostosowujemy do wymogów zielonych certyfikatów także nasze istniejące obiekty. W bieżącym roku całe portfolio MLP Group będzie objęte certyfikacją BREEAM – podkreślił Tomasz Zabost Członek Zarządu MLP Group S.A.