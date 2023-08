Firma Sunrise Medical wynajęła 9,2 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni w MLP Gorzów. Została tym samym pierwszym najemcą nowego centrum logistycznego.

Nowy obiekt MLP Gorzów będzie gotowy do użytkowania już w lutym 2024 r.

Zgodnie z planem inwestycja zostanie poddana certyfikacji ekologicznej BREEAM New Construction, na poziomie Excellent.

Sunrise Medical zajmuje się rozwojem, wzornictwem, produkcją i dystrybucją wózków manualnych, elektrycznych, skuterów i zarówno standardowych, jak i niestandardowych siedzisk i systemów pozycjonowania.

MLP Group zawarło pierwszą umowę najmu w ramach budowanego od podstaw centrum logistycznego MLP Gorzów. Firma Sunrise Medical zamówiła łącznie 9,2 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni. Z tego pomieszczenia produkcyjne i magazynowe zajmą 8,1 tys. mkw.

Najemca będzie korzystał również z nowoczesnego 3-kondygnacyjnego biura wyposażonego w windę oraz inne udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością, o łącznej powierzchni 1,1 tys. mkw. Przekazanie zakontraktowanej powierzchni planowane jest w pierwszym kwartale 2024 r.

Najemcę przy poszukiwaniu odpowiedniej lokalizacji oraz w procesie negocjacji wspierała firma doradcza Knight Frank.

- Doradzając naszemu klientowi mieliśmy świadomość, że kluczowa dla Sunrise Medical jest jakość. Od samego początku rozmów z potencjalnymi deweloperami przyświecała nam idea magazynu – wizytówki. Szczególną uwagę Sunrise Medical przykładał do wdrożonych w obiektach nowoczesnych technologii oraz zielonych rozwiązaniach - mówi Przemysław Jankowski, Senior Leasing Manager w Knight Frank, który reprezentował najemcę.

- Profesjonalne podejście ze strony MLP w trakcie całego procesu oraz gwarancja wysokiej jakości produktu potwierdziły wstępne zainteresowanie obiektem MLP Gorzów, na który finalnie zdecydował się nasz klient. Cieszymy się z faktu, że udało się nam zakończyć transakcję sukcesem i wierzymy, że przyniesie ona wiele korzyści obu stronom,” – dodaje.

Wynajęta firmie Sunrise Medical powierzchnia znajduje się w hali, której realizacja rozpoczęła się w maju br. na zasadach spekulacyjnych, czyli bez wcześniej zawartych umów najmu. W ramach tej fazy projektu powstanie obiekt oferujący docelowo 20 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej .

- Bardzo cieszymy się z zawarcia pierwszej umowy najmu w nowym centrum logistycznym w Gorzowie Wielkopolskim. Zawarcie transakcji w początkowej fazie realizacji tej inwestycji potwierdza duże zainteresowanie inwestorów naszą nową ofertą zlokalizowaną blisko zachodniej granicy Polski. Jesteśmy przekonani, że pozostałą powierzchnię budowaną na zasadach spekulacyjnych, skomercjalizujemy jeszcze przed oddaniem jej do użytkowania, co jest planowane na pierwszy kwartał przyszłego roku. – podkreśliła Agnieszka Góźdź, członek zarządu, Chief Development Officer, MLP Group S.A.

MLP Group w ramach rozbudowy portfela magazynowego mocno stawia na zrównoważony rozwój. Tak będzie również w przypadku budowy obiektów w MLP Gorzów Wielkopolski. W przypadku pierwszej powstającej hali celem jest uzyskanie certyfikatu ekologicznego BREEAM New Construction na poziomie Excellent. Obiekt będzie przystosowany do wykorzystywania zielonej energii. W ramach projektu zainstalowane zostaną także m.in. pompy ciepła, ładowarki do samochodów elektrycznych oraz stojaki na rowery.

MLP Gorzów powstanie na działce o powierzchni 11,7 hektara. Docelowo będzie oferował łącznie 53,3 tys. mkw. powierzchni magazynowej oraz przeznaczonej pod lekką produkcję. Kompleks logistyczny skierowany będzie przede wszystkim do najemców z sektora e-commerce, logistyki, dystrybucji oraz lekkiej produkcji.

MLP Gorzów zlokalizowany jest po zachodniej stronie Gorzowa Wielkopolskiego. Park znajduje się w odległości 9 km od centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogowego trasy ekspresowej S3. Olbrzymim atutem dla inwestorów jest również bliskość granicy z Niemcami, do której są zaledwie 53 km, a do Berlina około 135 km. Stolica województwa lubuskiego to miasto rozwijające się niezwykle intensywnie, z bardzo dobrze rozwinięta infrastrukturą oraz wykwalifikowaną kadrą pracowniczą.

Sunrise Medical jest światowym liderem w rozwoju, wzornictwie, produkcji i dystrybucji wózków manualnych, elektrycznych, skuterów i zarówno standardowych, jak i niestandardowych siedzisk i systemów pozycjonowania.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl