MLP Group będzie neutralne klimatycznie do 2026 roku

MLP Group buduje obiekty, które są przyjazne środowisku. Chce też zapewniać komfort użytkownikom. Deweloper systematycznie wprowadza do swoich parków eko-rozwiązania. Wyrazem jak dużą wagę przykłada Zarząd MLP Group do zrównoważonego rozwoju jest zaprezentowana strategia działania w zakresie ESG.

MLP Group chce podnosić świadomość ekologiczną wśród społeczności lokalnych.

Zgodnie ze standardem Grupy wszystkie realizowane nowe inwestycje są obligatoryjnie objęte certyfikacją BREEAM na poziomie Excellent lub Very Good.

– W naszych obiektach stosujemy najnowsze rozwiązania technologiczne przyczyniając się do ochrony naszej planety. Oddawane najemcom do użytkowania parki logistyczne to środowisko pracy dla setek, a nawet tysięcy pracowników. Dlatego bardzo zależy nam, aby było to środowisko przyjazne, także dzięki stosowaniu rozwiązań ekologicznych oraz dbaniu o naturę. Chętnie sadzimy i pielęgnujemy drzewa na terenie naszych parków logistycznych, a znaczny procent powierzchni przeznaczamy na tereny zielone. W opublikowanej strategii ESG zawarliśmy wszystkie kluczowe kierunki działania i główne zadania do realizacji, dzięki którym chcemy zrealizować zerową emisyjność. Koncentrujemy się na naszym celu, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2026 roku. To bardzo ważne również dla naszych najemców, dla których ochrona środowiska często też jest istotnym wyzwaniem, a jednocześnie m.in. dzięki wykorzystaniu energii odnawialnej osiągają oni realne korzyści finansowe – powiedział Tomasz Zabost, Członek Zarządu MLP Group S.A.

Głównym celem MLP Group jest ograniczenie negatywnego wpływu firmy na środowisko naturalne i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2026 roku. Zadania, które mają doprowadzić firmę do tego celu, obejmują przede wszystkim: zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz stopniowy wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w obiektach MLP Group. W efekcie zostanie ograniczona emisja CO2 i innych gazów cieplarnianych do atmosfery. Firma kładzie nacisk na stosowanie materiałów przyjaznych dla środowiska i ulegających biodegradacji.

Strategicznym zadaniem MLP Group jest rozwój instalacji fotowoltaicznych

W 2021 roku MLP Group rozpoczęła budowę instalacji PV w swoich parkach logistycznych. MLP Group zrealizuje instalacje PV o mocy ok. 9 MW. Efektem będzie zmniejszenie zużycia energii o ok. 9 000 MWh/rok oraz redukcja emisji CO2 o 6 380 t/rok. We wszystkich parkach logistycznych zlokalizowanych w Polsce, począwszy od 2022 roku, cała zakupiona energia elektryczna pochodzi z odnawialnych źródeł energii, które są poświadczone gwarancjami pochodzenia. Polityka zakupu zielonej energii będzie kontynuowana w kolejnych latach.

Zgodnie ze standardem Grupy wszystkie realizowane nowe inwestycje są obligatoryjnie objęte certyfikacją BREEAM na poziomie Excellent lub Very Good, a na rynku niemieckim i austriackim certyfikatem DGNB Gold lub Platinum. W ten sposób analizowane są wskaźniki zrównoważonego rozwoju obejmujące szereg zagadnień środowiskowych. Strategia MLP Group w zakresie rozwiązań ekologicznych zakłada dostosowywanie także istniejących obiektów do wymogów zielonych certyfikatów. Celem jest, aby w przyszłości całe portfolio nieruchomości było objęte certyfikacją.

Budynki wyposażane są w urządzenia, które zapobiegają nadmiernemu zużyciu wody. Instalowane są zbiorniki na wodę deszczową. MLP Group prowadzi działania w zakresie bioróżnorodności poprzez m.in. sadzenie drzew, tworzenie łąk kwietnych, stawianie budek dla owadów, tworzenie terenów zielonych. Zachęca również do jazdy rowerami budując wiaty rowerowe. W planie jest sortowanie i recykling odpadów we wszystkich parkach logistycznych poprzez uruchomienie programu „zero waste”.

MLP Group przestrzega polityki równych szans

MLP Group chce podnosić świadomość ekologiczną wśród społeczności lokalnych. Dawać przykład w obszarze ESG, który będzie naśladowany przez innych. Wśród prowadzonych działań jest m.in. wolontariat. Grupa angażuje się w program Szlachetna Paczka, wspiera fundację Poland Business Run, bierze udział w różnych akcjach charytatywnych.

MLP Group przestrzega polityki równych szans, która zapewnia równe szanse w zakresie procesu rekrutacji i zatrudnienia. Zgodnie z zasadami zawartymi w tej polityce, zatrudnianie, ocena i awansowanie pracowników firmy może odbywać się wyłącznie na podstawie takich kryteriów, jak: indywidualne kompetencje, doświadczenie i efektywność.

– Naszym głównym celem jest spełnienie oczekiwań klientów. Oferujemy nowoczesną, wysokiej jakości powierzchnię magazynową, w pełni dostosowaną do indywidualnych potrzeb naszych najemców. Współpracujemy z klientami na każdym etapie procesu tworzenia parku logistycznego, począwszy od decyzji lokalizacyjnej, poprzez prace projektowe, uzyskiwanie pozwoleń, budowę i komercjalizację, aż po zarządzanie nieruchomością. Działamy zgodnie z naszym kodeksem etycznym i zasadami ładu korporacyjnego, a podstawową wartością, na której się opieramy, jest partnerstwo – podkreślił Tomasz Zabost. MLP Group wdrożyło również m.in. procedury zgłaszania naruszeń prawa, w tym mechanizm whistleblowingu.