MLP Group bije rekord pod względem leasingu

Portfel nieruchomości, którym zarządza MLP Group przekroczył już 1 mln mkw., a w procesie inwestycyjnym jest kolejne 2 mln mkw.

W 2021 r. MLP Group podpisało 48 umów najmu, komercjalizując łącznie blisko 300 tys. m2 przestrzeni magazynowej i biurowej.

Skomercjalizowana w minionym roku powierzchnia była o około 50 proc większa niż w 2020 roku, kiedy podpisano umowy na około 200 tys. mkw.

LP Group realizuje strategiczny projekt budowy farm fotowoltaicznych na dachach parków logistycznych.

W ramach nowo zawieranych kontraktów największą popularnością cieszyły się powierzchnie oferowane w ramach parku logistycznego MLP Poznań West. Nowi najemcy zakontraktowali blisko 76 tys. mkw. Pozostałe transakcje dotyczyły centrów logistycznych MLP Business Park Poznań, MLP Poznań, MLP Czeladź, MLP Pruszków I, MLP Pruszków II, MLP Business Park Berlin oraz

MLP Bucharest West.

- Miniony rok pod był dla nas bardzo udany. Oceniając jedynie nowo zawierane umowy osiągnęliśmy ponad 90 proc. wzrost wynajętej powierzchni w porównaniu do poprzedniego roku. Oznacza to, że popyt na rynku magazynowym jest cały czas bardzo wysoki. Potwierdza to także skuteczną realizację naszej strategii zorientowanej na ekspansji na traktowanych przez nas priorytetowo rynkach polskim i niemieckim. Również skala rozszerzeń najmu oraz odnowień była na nieco wyższym poziomie niż w poprzednim roku. To potwierdza, że zdecydowana większość naszych partnerów pozostaje z nami na dłużej - podkreśliła Agnieszka Góźdź, dyrektor działu Sprzedaży w MLP Group.

MLP Group planuje dynamiczny rozwój w Niemczech

MLP Group w perspektywie kolejnych lat zakłada kontynuowanie dynamicznego wzrostu skali działania. Dalej będziemy szybko rozwijać się przede wszystkim w Niemczech, gdzie systematycznie wzbogacamy nasze portfolio projektów. Zakładamy przede wszystkim wejście do nowych lokalizacji w tym m.in. do Idstein, Stuttgartu czy Monachium, ale także poszerzenie oferty na terenie Zagłębia Ruhry. Planujemy także umocnienie swojej pozycji na rynku austriackim – w trakcie są już dwa projekty. Dodatkowo będziemy wkrótce obecni w Holandii i na Węgrzech. Cały czas jest dla nas istotny rynek polski, gdzie będziemy konsekwentnie zwiększać ofertę w kluczowych regionach magazynowych. W perspektywie 2024 r. powinno to przełożyć się na podwojenie naszej skali działania” - stwierdził Radosław T. Krochta, prezes zarządu MLP Group S.A.

W ramach posiadanych i powstających obiektów MLP Group realizuje strategiczny projekt budowy farm fotowoltaicznych na dachach parków logistycznych. Wytwarzana zielona energia będzie wykorzystywana głównie na własne potrzeby. Zakrojony na szeroką skalę projekt montażu paneli fotowoltaicznych wpisuje się w działania Grupy zorientowane na ochronę środowiska. W ramach portfela 80 proc. inwestycji ma uzyskać certyfikat BREEAM na poziomie Excellent lub Very Good, a na rynku niemieckim i austriackim certyfikat DGNB Gold lub Platinum. Celem jest również osiągnięcie zerowej emisji CO2 w ciągu 2-3 lat.

MLP Group jest deweloperem, właścicielem i zarządcą wysokiej jakości parków logistycznych i przemysłowych oraz parków biznesowych przeznaczonych dla lekkiej produkcji przemysłowej.