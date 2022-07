MLP Group bije rekordy najmu. Rosną też czynsze

MLP Group w I połowie br. osiągnęło rekordowe wyniki w zakresie leasingu. W tym okresie deweloper nowoczesnych obiektów logistycznych wynajął około 214 tys. mkw.powierzchni - niemal dwukrotnie więcej w ujęciu r./r.

Największy boom inwestycyjny widoczny jest w parku MLP Poznań West.

Wynajęta w I połowie tego roku powierzchnia była o 91 proc. wyższa niż w analogicznym czasie poprzedniego roku, kiedy podpisano umowy na około 112,4 tys. mkw.

Sytuacja na rynku magazynowym jest bardzo dobra. Widzimy bardzo duże zainteresowanie najemców nowoczesnymi powierzchniami – powiedziała Agnieszka Góźdź, Chief Development Officer w MLP Group.

Głównym motorem napędowym jest przede wszystkim rozwój sektora e-commerce, a także potrzeba skracania łańcucha dostaw i przenoszenia działalności do krajów europejskich. Pandemia, wojna w Ukrainie czy globalne problemy z łańcuchami dostaw dodatkowo wzmocniły potrzebę zabezpieczenia większych powierzchni magazynowych - dodała Agnieszka Góźdź.

Rekordowe wyniki leasingu osiągnięte w pierwszej połowie br. potwierdzają, że jesteśmy beneficjentem sytuacji na rynku globalnym. Z dużym optymizmem patrzymy w przyszłość. Spodziewamy się dalszego bardzo dynamicznego wzrostu oferowanych nowoczesnych powierzchni magazynowych. W tym zakresie koncentrujemy się w dużym stopniu na przygotowywaniu obiektów w ramach tzw. logistyki miejskiej z niewielkimi modułami magazynowymi oraz nowoczesnymi powierzchniami biurowymi, które są zlokalizowane w obrębie dużych aglomeracji. Na tego typu budynki widzimy obecnie największe zapotrzebowanie. Zapewniają one nam jednocześnie wyższe zwroty z kapitału - mówiła Chief Development Officer w MLP Group.

Utrzymujący się bardzo wysoki popyt na nowoczesne powierzchnie, który rośnie w dwucyfrowym tempie, łączy się ze wzrostem czynszów wynoszącym w Europie średnio 15-25 proc. rocznie. Z nawiązką rekompensuje to zwiększające się koszty generalnego wykonawstwa, które rosną średnio o około 10 proc. Przekłada się to na poprawę rentowności działania.

Poznań na topie

Największy boom na nowoczesne powierzchnie oferowane przez MLP Group widoczny jest w parku logistycznym MLP Poznań West. Aktualnie w budowie i przygotowaniu jest ponad 66 tys. mkw. Z tego większość zabezpieczone jest zawartymi umowami, a niewielka część powstaje na zasadach spekulacyjnych. Park MLP Poznań West jest najszybciej rozbudowywanym centrum i docelowo dostarczy ponad 140 tys. mkw. najnowocześniejszej przestrzeni magazynowo-biurowej. Połowa została już wybudowana. Centrum logistyczne jest zlokalizowane po zachodniej stronie Poznania w pobliżu drogi ekspresowej S11, zaledwie 7 km od węzła z autostradą A2. Doskonała lokalizacja jest atrakcyjna dla różnych aktywności biznesowych.

Ekologia i zrównoważony rozwój wpisała się już w standard dewelopera. Grupa sukcesywnie podejmuje działania w celu ograniczenia negatywnego wpływu swojej działalności na środowisko naturalne. MLP Group od początku 2022 roku realizuje budowę farm fotowoltaicznych powstających na dachach posiadanych obiektów. Będzie to największy projekt „on site” w Polsce, z przeznaczeniem wykorzystania wytwarzanej energii elektrycznej głównie na własne potrzeby. Deweloper systematycznie wprowadza do swoich parków również inne eko-rozwiązania. Zgodnie ze standardem Grupy wszystkie realizowane nowe inwestycje są obligatoryjnie objęte certyfikacją BREEAM na poziomie co najmniej „Very Good”. Strategia MLP Group w zakresie rozwiązań ekologicznych zakłada dostosowywanie także istniejących obiektów do wymogów zielonych certyfikatów.