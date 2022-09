Peter Falb pokieruje ekspansją MLP Group na austriackim rynku magazynowym.

Peter Falb obejmie stanowisko Commercial Director w austriackim oddziale MLP

Do obowiązków eksperta będzie należało m.in. rozwijanie projektu MLP Business Park Vienna oraz kolejnych inwestycji dewelopera w tym kraju.

Peter Falb to doświadczony manager, który w trakcie ponad 20-letniej kariery zawodowej pracował dla licznych podmiotów zajmujących się działalnością deweloperską, finansowaniem i zarządzaniem aktywami magazynowymi, biurowymi oraz handlowymi. Dla firmy EYEMAXX Real Estate AG rozwijał projekty magazynowe w Niemczech i Serbii oraz handlowe w Czechach i Polsce. Zajmował się również zarządzaniem aktywami dla CA Immobilien Anlagen, gdzie odpowiadał za węgierskie i polskie portfolio firmy. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu na kierunku Zarządzanie Biznesem, ukończył również studia podyplomowe z zakresu Zarządzania i Wyceny Nieruchomości na Politechnice Wiedeńskiej.

Austria to ważny kierunek w strategii rozwoju MLP Group – firma zapowiada, że docelowo co najmniej 50 proc. jej portfela inwestycyjnego ma znajdować się w krajach DACH. Pierwszym projektem dewelopera nad Dunajem jest MLP Business Park Vienna, nowoczesny park magazynowo-biurowy składający się z czterech budynków o powierzchni blisko 50 tys. m kw.

- Po udanym wejściu na rynek niemiecki dołączyliśmy do naszego portfolio także Austrię. To wyjątkowa lokalizacja na magazynowej mapie Europy – centralne położenie w samym jej sercu jest olbrzymią zaletą ze względu równe odległości we wszystkich kierunkach kontynentu. Także i w tym kraju w ostatnim czasie obserwujemy wzmożony popyt na nowoczesne powierzchnie magazynowe położone blisko dużych aglomeracji, przeznaczone dla najemców z branży e-commerce, handlu detalicznego czy lekkiej produkcji - powiedziała Agnieszka Góźdź, Chief Development Officer MLP Group.

Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest właśnie MLP Business Park Vienna, nowoczesny park magazynowy, który realizujemy spełniając najwyższe wymagania w zakresie ekologii. To dopiero początek naszej ekspansji w Austrii – w planach są już kolejne projekty. Jestem przekonany że Peter Falb, doskonały manager z bogatym doświadczeniem i świetną znajomością lokalnego rynku będzie z sukcesami realizował naszą strategię rozwoju w tej części Europy - mówiła Agnieszka Góźdź, Chief Development Officer MLP Group.

