MLP Group chce być w 100 proc. eko

Strategicznym celem MLP Group jest dążenie do bycia w 100 proc. zielonym deweloperem powierzchni magazynowych. Chcemy ograniczyć emisję CO2 w naszych obiektach i osiągnąć już w 2026 roku neutralność klimatyczną. W tym celu rozpoczęliśmy realizację programu budowy inwestycji fotowoltaicznych na dachach naszych hal magazynowych w całym kraju - mówi Radosław T. Krochta, prezes zarządu MLP. Group

Łączna moc instalacji w pierwszym etapie wyniesie ok. 6,4 MWp.

Jedna z pierwszych instalacji PV już powstaje w parku logistycznym MLP Poznań West. Będzie dysponować mocą 482,40 kWp i w ciągu roku wyprodukuje ok. 500 MWh energii elektrycznej.

Praktycznie cała zielona energia zostanie wykorzystana do zasilenia hali mroźni, na której dachu jest budowana. Zakończenie prac nastąpi w lutym 2022 r. Praca instalacji przełoży się na roczną redukcję emisji o ok. 389 ton CO2.

- Oprócz projektu realizowanego w Dąbrówce rozpoczęliśmy również budowę instalacji PV o mocy 5,93 MWp w 10 innych parkach logistycznych: MLP Pruszków I, MLP Pruszków II, MLP Gliwice, MLP Teresin, MLP Czeladź, MLP Lublin, MLP Łódź, MLP Poznań, MLP Wrocław, MLP Wrocław West. Największe instalacje osiągną moc ok. 1 MWp i będą zlokalizowane w dwóch naszych parkach w Pruszkowie oraz w Lublinie. Budowa wszystkich instalacji zakończy się w I kwartale 2023 roku i pozwoli nam zredukować emisję CO2 łącznie o ok. 4 600 ton rocznie - mówi Radosław T. Krochta, prezes zarządu MLP.

MLP będzie eko nie tylko w Polsce

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Poza Polską w 2023 roku rozbudujemy istniejącą już instalację PV w MLP Business Park Berlin z dotychczasowych 500 kWp do mocy 750 kWp. W MLP Unna wybudujemy instalację o mocy 650 kWp, a w MLP Business Park Vienna o mocy 700 kWp. W 2023 roku chcemy rozbudować nasze instalacje o dodatkowe 8 MWp (w istniejących i nowobudowanych parkach), a w 2024 planujemy dobudować jeszcze ok. 5 MWp. Realizacja całości naszego programu korzystania z czystej energii przyniesie redukcję CO2 na poziomie ok. 16 730 ton w skali roku wylicza Radosław T. Krochta.

Dodatkowo od 2022 roku zakontraktowano od dostawców zewnętrznych zakup 100% zielonej energii dla wszystkich swoich parków w Polsce. - Polityka ta będzie kontynuowana w następnych latach - zapewnia prezes zarządu MLP. - W naszych obiektach systematycznie stosujemy efektywne energetycznie rozwiązania takie jak: oświetlenie led, rekuperacja czy izolacja termiczną obiektów. Nasze budynki są certyfikowane w standardzie BREEAM oraz DGNB. Parki logistyczne wyposażamy również w stacje ładowania pojazdów elektrycznych, stacje rowerów miejskich, stawiamy domki dla owadów, sadzimy zielone łąki i drzewa. Oprócz tego stale poszukujemy nowych efektywnych energetycznie i ekologicznych działań, które przybliżają nas do osiągnięcia celu neutralności klimatycznej naszej grupy.