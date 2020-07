MLP Group coraz bardziej eko

Deweloper od lat stawia na zrównoważony rozwój i dąży do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania swoim portfolio. Jednym z działań proekologicznych jest zainstalowana instalacja fotowoltaiczna na dachu jednego z magazynów w centrum dystrybucyjnym w Pruszkowie. Troska o ekologię i efektywność stała się już codziennością dla dewelopera. MLP Group przede wszystkim dąży do ograniczenia emisji CO2, zwiększenia udziału energii zielonej, a w perspektywie kilkuletniej obniżenia bardzo wysokich obecnie cen prądu. Kolejnym (po panelach fotowoltaicznych) zielonym projektem jest właśnie zainstalowana i uruchomiona stacja ładowania samochodów elektrycznych i hybrydowych w parku logistycznym MLP Pruszków I. Wykorzystywana do tego celu w 100% energia fotowoltaiczna, obniży emisję gazów cieplarnianych negatywnie wpływających na ekosystem.

- Zastosowanie systemów fotowoltaicznych w stacjach ładowania pojazdów elektrycznych to nie tylko korzystne i ekonomiczne rozwiązanie, ale przede wszystkim efektywne wykorzystanie odnawialnego źródła energii - podkreśliła Agnieszka Góźdź, Dyrektor Sprzedaży w MLP Group S.A.

- Mobilność elektryczna w coraz większym stopniu zadomawia się w naszym codziennym życiu. Wykorzystując prąd ze źródeł odnawialnych, zapewniamy naszym klientom możliwość ładowania pojazdów elektrycznych gwarantując w 100% ekologiczną jazdę bez spalin – dodała Karolina Pokora-Malewska, PR Manager w MLP Group S.A.

Deweloper systematycznie wprowadza do swoich parków rozwiązania ekologiczne. Wszystkie nowe inwestycje realizowane przez MLP Group objęte są certyfikacją BREEAM, która kładzie olbrzymi nacisk na działania proekologiczne. Zielone certyfikaty znacząco wpływają na atrakcyjność oferty zapewniając oszczędną eksploatację obiektów magazynowych, co ma szczególne znaczenie przede wszystkim dla spółek posiadających umowy wieloletnie.

- Dzięki wdrażanym przez nas działaniom przyczyniamy się do obniżenia emisji spalin. Fotowoltaika wpisała się już w standard MLP Group, a stacje ładowania samochodów elektrycznych, jeżeli tylko zyskają duże zainteresowanie wśród naszych najemców, będą powszechnie dostępne w naszych parkach. Ekologiczne standardy zaczynają już być wymagane przez obecnych, jak i potencjalnych najemców, a troska o środowisko i proekologiczne działania to już norma na rynku nieruchomości magazynowych – podsumowała Agnieszka Góźdź.