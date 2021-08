MLP Group ekologicznym inwestorem

MLP Group otrzymała dla swojej nowej inwestycji w centrum logistycznym MLP Pruszków II certyfikat BREEAM International New Construction na poziomie Very Good.

Centrum logistyczne MLP Pruszków II, będące jednym z największych parków w Polsce, po raz kolejny otrzymało certyfikat BREEAM International New Construction.

Ocena na poziomie Very Good została wydana dla nowo wybudowanej inwestycji o powierzchni ponad 17 tys. mkw.

Tym samym łączna powierzchnia certyfikowanych budynków na poziomie Excellent oraz Very Good wzrosła w tym podwarszawskim centrum do blisko 27 tys. mkw.

Popularyzacja dobrych praktyk w budownictwie stała się priorytetem dla dewelopera. MLP Group buduje obiekty, które są nie tylko przyjazne środowisku, ale także zapewniają komfort jego użytkownikom. Deweloper systematycznie wprowadza do swoich parków eko-rozwiązania. Zgodnie ze standardem Grupy wszystkie realizowane nowe inwestycje są obligatoryjnie objęte certyfikacją BREEAM na poziomie co najmniej „Very Good”. W ten sposób analizowane są wskaźniki zrównoważonego rozwoju obejmujące szereg zagadnień środowiskowych. Strategia MLP Group w zakresie rozwiązań ekologicznych zakłada dostosowywanie także istniejących obiektów do wymogów zielonych certyfikatów. Celem jest, aby w przyszłości całe portfolio nieruchomości było objęte certyfikacją BREEAM.

Certyfikacja BREEAM to najpopularniejsza metoda oceny budynków, pod kątem ich ekologiczności oraz funkcjonalności. Każda inwestycja oceniana jest w dziesięciu kategoriach m. in. zarządzanie projektem, samopoczucie użytkowników, efektywność energetyczna, dostępność transportu, zużycie wody i materiałów, zanieczyszczenie środowiska oraz innowacyjność.

Obiekt dewelopera został zaprojektowany i wybudowany zgodnie z wytycznymi oceny zrównoważonego rozwoju BREEAM International New Construction 2016 na poziomie Very Good. W procesie certyfikacji nowo wybudowanej hali wysoko zostały ocenione m.in. takie kryteria jak: „zdrowie i dobre samopoczucie”, „odpady”, „gospodarka wodno-ściekowa”, „energia”, „zarządzanie projektem” oraz „zanieczyszczenie”.