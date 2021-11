MLP Group gotowa na zwiększenie skali

Przychody MLP na poziomie 145,7 mln zł w okresie 1-3Q 2021 r. vs 136,4 mln zł rok wcześniej (+7% r./r.).

Zysk netto wyniósł 202,2 mln zł, +35% r./r.

Wartość kapitałów własnych (aktywów netto) wzrosła przez pierwszych dziewięć miesięcy roku o ponad 27% do poziomu 1,54 mld zł, a wartość nieruchomości inwestycyjnych brutto zwiększyła się do ponad 2,9 mld zł, +25% r./r.

Umowy najmu w 1-3Q 2021 r. na ponad 151 tys. mkw., +20% r./r.

MLP Group opublikowało skonsolidowane wyniki finansowe za 3 kwartały 2021 r. W tym okresie Grupa osiągnęła przychody w wysokości 145,7 mln zł (+7% r./r.). Zysk netto wyniósł 202,2 mln zł, co oznacza poprawę o 35% w ujęciu r./r. Z kolei wartość kapitałów własnych (aktywów netto) wzrosła przez pierwszych dziewięć miesięcy roku o ponad 27% do poziomu 1,54 mld zł, a wartość nieruchomości inwestycyjnych brutto zwiększyła się o 25% do ponad 2,9 mld zł.

MLP Group kontynuuje dynamiczny rozwój na wszystkich obsługiwanych rynkach. Strategicznym celem pozostaje rozwój w Polsce oraz na rynku niemieckim, austriackim oraz rumuńskim. MLP Group oferuje powierzchnie magazynowe w formacie magazynów big box oraz obiektów typu Urban Logistics (MLP Business Park).

- Rynek magazynowy rozwija się najszybciej ze wszystkich sektorów nieruchomości komercyjnych w Polsce. Każdy rok przynosi rekordowe wyniki w zakresie budowanej i wynajętej powierzchni. Dynamiczny rozwój sektora e-commerce, zwiększanie powierzchni magazynowej związane z ryzykiem łańcucha dostaw oraz w coraz większym stopniu przenoszenie operacji bliżej rynków zbytu z Azji do Europy – to główne czynniki generujące popyt na obiekty magazynowe. W takim otoczeniu rynkowym w pierwszych trzech kwartałach br. znacznie poprawiliśmy wyniki finansowe, zwiększając także wartość posiadanych aktywów. Konsekwentnie inwestujemy w rozbudowę parków oraz zwiększenie banku ziemi, co daje silną podstawę do dalszego dynamicznego wzrostu skali działania. Mając na uwadze bardzo duży popyt na powierzchnie magazynowe widzimy potencjał na podnoszenie stawek najmu –powiedział Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group.