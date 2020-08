MLP Group idzie jak burza

MLP Group opublikowało skonsolidowane wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2020 r. W tym okresie Grupa osiągnęła zysk netto w wysokości 121 mln zł (+75 proc. r./r.). Mając jednak na uwadze osiągnięty w pierwszym kwartale 2020 roku zysk netto w wysokości 113 mln zł, w drugim kwartale wynik powiększył się o 8 mln zł. Wartość kapitałów własnych (aktywów netto) wzrosła przez pierwszych sześć miesięcy br. o 12 proc. do poziomu 1,05 mld zł, a wartość nieruchomości inwestycyjnych brutto zwiększyła się o 20 proc. do 2,16 mld zł.

MLP Group utrzymuje stabilne tempo rozbudowy portfela nieruchomości magazynowych. Strategicznym celem Grupy pozostaje ekspansja w Polsce oraz na rynku niemieckim, a także rozwój w Austrii oraz Rumunii.

- Osiągnięte w pierwszej połowie roku wyniki finansowe oceniamy jako dobre. Spowolnienie gospodarki wywołane sytuacją pandemiczną nie miało większego przełożenia na naszą działalność operacyjną. W terminie zakończyliśmy wszystkie projekty oddając do użytkowania blisko 100 tys. m2 nowej powierzchni. Zawarliśmy również szereg umów rezerwacyjnych na zakup nowych gruntów pod planowane parki logistyczne w Polsce, Niemczech i Austrii. Niezmiennie zarządzamy biznesem „as usual”. Priorytetem naszej zagranicznej ekspansji pozostaje rynek niemiecki, który szybko podniósł się po lockdownie. W tym kraju osiągnęliśmy jednocześnie najwyższą dynamikę wzrostu wartości nieruchomości inwestycyjnych – powiedział Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group.

W pierwszym półroczu 2020 roku MLP Group zanotowało zysk netto na poziomie 121 mln zł, a w samym drugim kwartale 8 mln zł. Głównym czynnikiem wzrostu zysku netto w pierwszej połowie roku, był zysk z aktualizacji wyceny nieruchomości w wysokości 151 mln zł. Mając jednak na uwadze rozpoznany zysk z aktualizacji wyceny w pierwszym kwartale br. (+171 mln zł), wówczas sam drugi kwartał okazał się gorszy o ok. 19 mln zł w stosunku do poprzedniego kwartału. Pomimo tego Grupa osiągnęła w tym okresie dodatni wynik na poziomie zysku netto. MLP Group na koniec czerwca 2020 r. posiadało kapitały własne (aktywa netto) o wartości 1,05 mld zł, czyli o 12 proc. wyższe niż wartości wykazane na koniec 2019 roku. Z kolei wartość nieruchomości inwestycyjnych wzrosła przez pierwszych sześć miesięcy roku o 20 proc. do 2,16 mld zł.

