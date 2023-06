MLP Group ruszyło z rozbudową parku logistycznego MLP Bucharest West. Nowy obiekt o powierzchni około 16 tys. mkw., powstający na zasadach spekulacyjnych, zostanie oddany do użytkowania do końca tego roku.

MLP Group rozpoczęło w maju br. rozbudowę parku logistycznego pod Bukaresztem.

Inwestycja jest realizowana na zasadach spekulacyjnych, co oznacza brak wcześniejszego zawarcia umów najmu.

Nowy obiekt powstający w ramach MLP Bucharest West, dostarczy około 16 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni.

Gotowe przestrzenie zostaną oddane do użytkowania do końca br.

Zgodnie ze standardem MLP Group wszystkie nowe inwestycje muszą spełniać najwyższe standardy ekologiczne i są poddawane certyfikacji BREEAM. Funkcje generalnego wykonawcy zostały powierzone firmie Sagex Construct.

Rumuński rynek przemysłowy zmienia się w szybkim tempie. Popyt ze strony najemców pozostaje silny, choć charakteryzuje się długim procesem decyzyjnym ze względu na wymagającą sytuację gospodarczą. Z drugiej strony, dynamika rynku logistycznego i handlowego wymaga szybkiego działania i natychmiastowej adaptacji powierzchni magazynowej.

Bukareszt jest najbardziej pożądanym regionem i głównym ośrodkiem przemysłowym w Rumunii. Nawet w kontekście niepewności gospodarczej popyt na powierzchnie przemysłowe i logistyczne pozostaje stosunkowo wysoki. Dlatego zdecydowaliśmy się kontynuować rozbudowę MLP Bucharest West i na zasadach spekulacyjnych dostarczyć dodatkowe 16 tys. mkw. powierzchni GLA. Chcemy posiadać gotową powierzchnię dostępną od zaraz, aby elastycznie reagować na zapotrzebowanie ze strony biznesu. Skupiamy się na najemcach z sektora przemysłu lekkiego i logistyki - podkreśliła Olga Melihov, Country Head Romania, MLP Group.

Popyt najemców na powierzchnię magazynową napędzany jest głównie przez trend nearshoringu, utrzymujący się popyt na działalność e-commerce oraz potrzebę restrukturyzacji łańcuchów dostaw. Zainteresowanie nowymi powierzchniami wynika również z niskiej dostępności wolnej powierzchni. Stwarza to przestrzeń do rozwoju budownictwa spekulacyjnego.

MLP Bucharest West to park logistyczno-produkcyjny klasy A zlokalizowany przy obwodnicy w północno-zachodniej części Bukaresztu, w dzielnicy Chitila. Powstał na działce o powierzchni 18,3 ha i docelowo dostarczy 99 tys. mkw. powierzchni magazynowej i przeznaczonej pod lekką produkcję przemysłową. W ramach pierwszego etapu w 2021 r. do użytkowania oddany został obiekt liczący 22 tys. mkw. powierzchni, która obecnie jest w pełni wynajęta. Drugi etap realizacji rozpoczął się w maju br., z planem dostarczenia około 16 tys. mkw. do końca 2023 roku.

MLP Group rozwija działalność na rynku polskim, niemieckim, austriackim i rumuńskim oraz planuje ekspansję w kolejnych krajach. Zgodnie ze strategią „build & hold” MLP Group po zakończeniu budowy parków logistycznych utrzymuje je w swoim portfelu i samodzielnie nimi zarządza. Wszystkie projekty realizowane przez Grupę wyróżnia również bardzo atrakcyjna lokalizacja parków logistycznych, stosowanie rozwiązania typu built-to-suit oraz wsparcie najemcy w trakcie trwania umowy najmu.

