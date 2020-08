MLP Group rozpoczyna budowę pod Berlinem

MLP Group właśnie rozpoczyna budowę kolejnego parku logistycznego w Niemczech. Projekt MLP Business Park Berlin I zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy, najważniejszym regionie magazynowym Niemiec. Obecnie prace skoncentrowane są na budowie pierwszego etapu, podczas którego zostanie przygotowane spekulacyjnie ponad 16 500 m kw. nowoczesnej powierzchni.

- Na rynku niemieckim nie obawiamy się budowy na zasadach spekulacyjnych. Popyt w Niemczech na przestrzenie magazynowe przy tak małej ilości pustostanów, wciąż rośnie, a głównym czynnikiem napędzającym zapotrzebowanie na tego typu obiekty jest przede wszystkim branża e-commerce oraz firmy logistyczne. Dlatego jestem przekonany, że obecna sytuacja nie przeszkodzi nam w szybkim pozyskaniu najemców. Dodatkowo niewątpliwym atutem projektu MLP Business Park Berlin I jest jego miejska lokalizacja, zaledwie 20 km od centrum Berlina – mówi Patrick Kurowski, Country Manager w MLP Group S.A. odpowiedzialny za Niemcy i Austrię.



Park MLP Business Park Berlin I powstanie zgodnie z panującymi trendami na rynku nieruchomości magazynowych. W parku logistyczno-biznesowym powstaną tzw. obiekty typu City Logistics czyli małe moduły magazynowe z najnowocześniejszą przestrzenią biurową o bardzo wysokim standardzie wykończenia. Oferta wynajmu modułów skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorstw z segmentu e-commerce, firm kurierskich oraz lekkiej produkcji. Centralna lokalizacja projektu sprawia, że ​​będzie on odpowiednim miejscem do prowadzenia działalności przede wszystkim dla firm „ostatniej mili”.



Funkcję generalnego wykonawcy zostały powierzone spółce Köster GmbH, posiadającej duże doświadczenie w budowie obiektów magazynowych. Grupa jest wiodącym dostawcą usług budowlanych w Niemczech.



Projekt MLP Business Park Berlin I, zgodnie ze standardem MLP Group, objęty jest w całości certyfikacją BREEAM. Ponadto na dachach magazynów zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne, dzięki którym MLP Group będzie w stanie w przyszłości zaproponować swoim najemcom prąd dużo tańszy aniżeli mogliby mieć u konkurencji.



- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że pomimo tak niepewnej sytuacji spowodowanej koronawirusem, udało nam się uzyskać na czas wszystkie decyzje administracyjne i możemy zgodnie z planem przystąpić do realizacji naszej inwestycji. Mam także nadzieję, że zapowiadana na jesieni druga fala epidemii nie opóźni budowy i gotowy obiekt będzie oddany do użytkowania zgodnie z harmonogramem czyli na początku Q2 2021 roku - powiedział Radosław T. Krochta, prezes zarządu MLP Group S.A.



MLP Business Park Berlin I posiada doskonałą miejską lokalizację. Położony jest zaledwie 20 km od centrum Berlina. W odległości 2 km znajduje się wjazd na autostradę A10, a do dworca kolejowego Ludwigsfelde jest tylko 1,5 km. Przy parku znajduje się jednocześnie przystanek autobusowy. Z kolei do lotniska Berlin Schönefeld jest 26 km.