MLP Group inwestuje w rozwój drugiego parku w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy Niemiec.

Projekt zlokalizowany w Spreenhagen w Brandenburgii zaoferuje 41,6 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni.

Będzie adresowany głównie do firm działających w branży logistycznej, produkcyjnej i e-commerce.

Prace budowlane zgodnie z planem rozpoczną się w II kwartale 2024 roku.

MLP Group umacnia swoją pozycję na rynku niemieckim. Kolejny park logistyczny MLP Park Spreenhagen powstanie w Brandenburgii w pobliżu stolicy Niemiec, Berlina. Inwestycja realizowana na zasadach spekulacyjnych, czyli bez zawartych wcześniejszych umów najmu, zaoferuje łącznie 41,6 tys. mkw. docelowej nowoczesnej powierzchni, z czego 36,6 tys. mkw. stanowić będą przestrzenie magazynowe. Kolejne 3,1 tys. mkw. przeznaczone będzie na komfortowe biura i powierzchnie socjalne, a pozostałe 1,9 tys. mkw. stanowić będą antresole. Najemcy będą mogli zamówić moduły średniej wielkości w zakresie od 3,5 tys. mkw. do maksymalnie 30 tys. mkw. powierzchni. Wysokość efektywna budynku wyniesie 12,2 metra.

Niemcy są dla nas najważniejszym i strategicznym kierunkiem rozwoju. Jest to czwarta gospodarka na świecie, bardzo odporna i bardzo zdywersyfikowana. Z naszej perspektywy sytuacja na tym rynku magazynowym wygląda bardzo dobrze. Zakładamy, że prowadzona przez nas dynamiczna ekspansja za zachodnią granicą zapewni zrównanie do 2026 r. naszej działalności na rynku polskim i niemieckim – zaznaczył Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A.

- Realizacja nowego projektu znacząco wzmocni pozycję MLP Group na rynku niemieckim w regionie Brandenburgii. MLP Park Spreenhagen będzie bowiem naszą już drugą inwestycją w pobliżu Berlina. Nowy park logistyczny poszerzy, a jednocześnie doskonale uzupełni dotychczasową ofertę nowoczesnych powierzchni magazynowych. Najemcom zaproponujemy średniej wielkości moduły, które będą dopasowane do potrzeb firm działających w sektorze przemysłu lekkiego, logistyki oraz e-commerce. W odróżnieniu nasz pierwszy park biznesowy zlokalizowany w Ludwigsfelde, obecnie wynajęty w 100 proc., oferuje małe moduły i jest przeznaczony przede wszystkim do obsługi logistyki miejskiej. Jesteśmy przekonani, że nowa inwestycja wzbudzi olbrzymie zainteresowanie u potencjalnych najemców i odniesie duży sukces. Jednym z atutów jest doskonała lokalizacja, która przyciąga kluczowych graczy w regionie. Dla przykładu w niedalekiej odległości od naszej inwestycji znajduje się Gigafactory, czyli pierwszy gigantyczny i najbardziej zaawansowany zakład produkcyjny Tesli w Europie - podkreślił Martin Birkert, Country Manager MLP Group na Niemcy.

Zgodnie ze strategią w zakresie wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju MLP Group będzie dążyć do certyfikacji obiektu na poziomie co najmniej DGNB Gold. Deweloper planuje m.in. zainstalować system fotowoltaiczny do niskoemisyjnego zasilania energią, a także stacje do ładowania pojazdów elektrycznych.

Nowe centrum logistyczne powstaje na działce o powierzchni ponad 8,4 hektara w gminie Spreenhagen, ok. 15 km od przedmieść Berlina. Inwestycja jest bardzo dobrze skomunikowana dzięki bliskości autostrady federalnej A12, która jest kluczową trasą łączącą Polskę a Niemcami. Z kolei do obwodnicy federalnej A10 odległość wynosi jedynie około 13 km, a do Portu Lotniczego Berlin Brandenburg jest około 20 km.

Rozpoczęcie budowy planowane jest na II kwartał 2024 roku. Deweloper przewiduje jednocześnie udostępnienie gotowych powierzchni już w II kwartale 2025 roku.

Zgodnie ze strategią „build & hold” MLP Group po zakończeniu budowy parków logistycznych utrzymuje je w swoim portfelu i samodzielnie nimi zarządza. Wszystkie projekty realizowane przez Grupę wyróżnia również bardzo atrakcyjna lokalizacja parków logistycznych, stosowanie rozwiązania typu built-to-suit oraz wsparcie najemcy w trakcie trwania umowy najmu.

