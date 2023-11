MLP Group rozpoczyna budowę pierwszego miejskiego projektu logistyczno-biznesowego na rynku austriackim.

MLP Business Park Vienna dostarczy ponad 53,6 tys. m kw. nowoczesnej powierzchni typu City Logistics.

Inwestycja zostanie poddana certyfikacji ekologicznej DGNB na poziomie Gold.

Obiekty zostaną oddane do użytkowania w IV kwartale 2024 r.

MLP Group rozpoczyna ekspansję na rynku austriackim. Dzięki uzyskanemu pozwoleniu na budowę rusza z realizacją pierwszego miejskiego parku logistyczno-biznesowego na terenie stołecznej aglomeracji. Projekt MLP Business Park Vienna składać się będzie docelowo z czterech obiektów, oferujących łącznie około 53,6 tys. mkw. powierzchni o nowoczesnej architekturze. Dla najemców przygotowane zostaną moduły o minimalnej wielkości liczącej około 3,1 tys. m kw. Powierzchnie oferowane w ramach nowej inwestycji przeznaczone będą przede wszystkim pod logistykę miejską, e-commerce oraz lekką produkcję, w tym m.in. dla firm specjalizujących się w sprzedaży, montażu i serwisie samochodów.

Zakończenie budowy i przekazanie do użytkowania gotowych obiektów planowane jest na IV kwartał 2024 r. Za komercjalizację oferowanych powierzchni odpowiedzialne są agencje doradcze CBRE oraz OTTO Immobilien.

Rynek austriacki, który radzi sobie wyjątkowo dobrze, jest dla nas bardzo ważnym kierunkiem rozwoju. Stanowi istotne uzupełnienie oferty nowoczesnych powierzchni magazynowych, rozwijanej przez nas na rynku niemieckim, traktowanym jako priorytetowy obszar naszej zagranicznej ekspansji. W Austrii występuję duży niedobór powierzchni magazynowych, a nowe projekty z reguły bardzo szybko znajdują najemców. Największe zapotrzebowanie występujące przede wszystkim w regionie Wiednia i okolic, co daje nam pełne przekonanie o sukcesie tej inwestycji - podkreślił Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A.

- Po okresie kilku miesięcy przygotowań przystępujemy do budowy nowoczesnego kompleksu dedykowanego dla logistyki ostatniej mili. Doskonała lokalizacja w ramach aglomeracji wiedeńskiej, bardzo nowoczesna architektura oraz zastosowanie najlepszych rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju, gwarantują szybką komercjalizację oferowanych powierzchni. Jesteśmy już w trakcie negocjacji z potencjalnymi najemcami cieszącymi się międzynarodową renomą – dodał Peter Falb, Commercial Director MLP Group w Austrii.

Zgodnie ze strategią w zakresie wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju MLP Group będzie dążyć do certyfikacji obiektu na poziomie co najmniej DGNB Gold. Deweloper planuje m.in. zainstalować system fotowoltaiczny do niskoemisyjnego zasilania energią o mocy szczytowej min. 2,5 MW, a także stacje do ładowania pojazdów elektrycznych. Inwestycja będzie podłączona do systemu miejskiego ogrzewania. Na jej terenie zaplanowano również zielone strefy relaksu. Dla użytkowników przygotowanych zostanie 278 miejsc parkingowych przeznaczonych dla samochodów osobowych.

MLP Business Park Vienna powstaje na działce o powierzchni 10 hektarów, zaledwie około 13 kilometrów od centrum Wiednia. Inwestycja jest bardzo dobrze skomunikowana dzięki bliskości autostrady S2/A23. Z kolei do Portu Lotniczego Wiedeń-Schwechat jest około 23 km. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się przystanki autobusowe i kolejowe funkcjonujące w ramach miejskiego transportu publicznego.

Zgodnie ze strategią „build & hold” MLP Group po zakończeniu budowy parków logistycznych utrzymuje je w swoim portfelu i samodzielnie nimi zarządza. Wszystkie projekty realizowane przez Grupę wyróżnia również bardzo atrakcyjna lokalizacja parków logistycznych, stosowanie rozwiązania typu built-to-suit oraz wsparcie najemcy w trakcie trwania umowy najmu.

