MLP Group sfinalizowało zakup działki inwestycyjnej pod Berlinem

MLP Group sfinalizowało zakup działki inwestycyjnej zlokalizowanej w miejscowości Ludwigsfelde na południe od Berlina. Niezabudowana nieruchomość liczy blisko 5 hektarów, a docelowa powierzchnia najmu to ok. 15 500 mkw.

Centrum logistyczne MLP Business Park Berlin I będzie składało się z 4 obiektów o łącznej powierzchni najmu ok. 15 500 m2. Projekt spełni panujące obecnie trendy na rynku nieruchomości magazynowych i będzie oferował budynki typu City Logistics. Najmniejsze moduły magazynowe będą dostępne już od 700 m2. MLP Business Park Berlin I to połączenie nowoczesnej powierzchni magazynowej z reprezentacyjnymi biurami o wysokim standardzie wykończenia. Nowoczesne centrum skierowane będzie przede wszystkim do klientów z branży e-commerce, montażowej, usługowej i przemysłu lekkiego.

– Intensywny rozwój branży e-commerce oraz popyt na nowoczesne powierzchnie typu City Logistics z pewnością przyczyniają się do tak dynamicznego i intensywnego rozwoju MLP Group na rynku niemieckim. Inwestujemy w tereny magazynowe zlokalizowane w kluczowych regionach kraju i dzięki temu MLP Group będzie już wkrótce operować z 7 lokalizacji w Niemczech – powiedział Patrick Kurowski, Country Manager w MLP Group odpowiedzialny za Niemcy i Austrię.

Nowa inwestycja zlokalizowana jest w atrakcyjnej części Niemiec, 2 km od wjazdu na autostradę A10, zaledwie 30 km od centrum stolicy kraju. Odległość do dworca kolejowego Ludwigsfelde wynosi 1,5 km, a do lotniska Berlin Schönefeld 26 km.

Tak korzystne położenie MLP Business Park Berlin I zapewni przyszłym inwestorom łatwy dostęp do świetnej infrastruktury zarówno drogowej, kolejowej i lotniczej oraz dostęp do wykfalifikowanej kadry pracowniczej.