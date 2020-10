MLP Group startuje z budową nowego parku

MLP Business Park Berlin I to park biznesowo-logistyczny o łącznej powierzchni najmu

ok. 18.000 mkw., oferujący małe moduły magazynowe z nowoczesną przestrzenią biurową, których minimalna powierzchnia najmu będzie zaczynać się już od 750 mkw. Projekt skierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorstw z segmentu e-commerce, firm kurierskich oraz lekkiej produkcji. Zostanie oddany do użytku w drugim kwartale 2021 roku. Powierzchnie magazynowo-biurowe powstają w czterech halach i zgodnie ze standardem MLP Group, objęte są w całości certyfikacją BREEAM. Do pozyskania najemców dla powstających powierzchni zostały zaangażowane, jako wyłączni doradcy, firmy CBRE i JLL, dostawcy usług specjalistycznych na rynku nieruchomości.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele inwestora, generalnego wykonawcy oraz władz samorządowych. Spółkę MLP Group, będącą właścicielem parku MLP Business Park Berlin I,

reprezentowali Radosław T. Krochta - Prezes Zarządu, Tomasz Zabost - Członek Zarządu, Patrick Schumacher-Kurowski - Country Manager odpowiedzialny za Niemcy i Austrię, Björn Foltinowsky - Head of Construction & Project Management oraz Andreas Bertsch - Technical Project Manager . Z ramienia firmy Köster GmbH, pełniącego funkcję Generalnego Wykonawcy uroczystość zaszczycił Ralf Junghans - Divisional Head of Logistics East, natomiast lokalny samorząd reprezentował Burmistrz Andreas Igel.

Burmistrz Igel podkreśla znaczenie lokalizacji Ludwigsfelde. Jest także bardzo zadowolony, że projekt MLP Business Park Berlin I mógł w końcu ruszyć, i dodał, że bardzo docenia inwestycję MLP Group. - To, co tu robicie leży w naszym obopólnym interesie - powiedział.

- Na rynku niemieckim to nasz kolejny projekt w tak atrakcyjnej lokalizacji i stanowi on kontynuację ekspansji MLP Group w Niemczech. Poza regionem Berlina planujemy budowę kolejnych obiektów

w Kolonii, Monachium, w regionie Zagłębia Ruhry oraz we Wiedniu - mówi Patrick Schumacher-Kurowski, Country Manager w MLP Group odpowiedzialny za Niemcy i Austrię.

Park zlokalizowany jest bezpośrednio przy drodze B101, która prowadzi bezpośrednio do obwodnicy Berlina (A10). Dworzec kolejowy Ludwigsfelde znajduje się w odległości zaledwie kilku minut jazdy samochodem i zapewnia bardzo dobre połączenie z komunikacją publiczną. Przy parku znajduje się przystanek autobusowy. Z kolei do lotniska Berlin Schönefeld jest 26 km.