MLP Group stworzyła dom tymczasowy dla uchodźców. Jego mieszkańcy opowiadają o życiu w Polsce

Pod koniec maja w Warszawie odbyła się akcja pod nazwą "Dziękuję Ci!", w ramach której Ukraińcy dziękowali Polakom za pomoc. Wśród firm, które zareagowały błyskawicznie na dramatyczną sytuację uchodźców z Ukrainy było MLP Group. W marcu firma przekształciła przestrzenie jednego ze swoich wolnych obiektów na terenie centrum logistycznego MLP Pruszków I na tymczasowy dom dla uchodźców z Ukrainy.

MLP Group przekształciła przestrzenie jednego ze swoich wolnych obiektów na terenie centrum logistycznego MLP Pruszków I na tymczasowy dom dla uchodźców z Ukrainy. fot. mat. MLP Group

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

W dwupiętrowym budynku biurowym o pow. ponad 820 mkw. zamieszkali nowi lokatorzy. Spółka współpracowała z urzędem miasta Pruszkowa, który wiedząc o wolnych miejscach w obiekcie, kierował do niego uchodźców. W przygotowanie kwater zaangażowały się także firmy współpracujące z MLP Group oraz jego najemcy.

Akcję pomocy ze strony MLP Group koordynowała Karolina Pokora-Malewska, PR Manager. To właśnie za jej pośrednictwem sprawdziliśmy, jak w nowej rzeczywistości radzą sobie uchodźcy z Ukrainy. Co jest dla nich największym wyzwaniem? Jak duży problem stanowi bariera językowa? Jak wygląda ich życie w Polsce? O to wszystko mieliśmy okazję ich zapytać.

– Z powodu wojny byliśmy zmuszeni opuścić naszą ojczyznę i oczywiście napotkaliśmy wiele problemów, związanych zarówno z kwestiami znalezienia domu, ale także bariery językowej czy wyzwań natury psychologicznej. Jednak my i nasze dzieci doświadczyliśmy również przyjaźni i miłości – relacjonuje 35-letnia Olena.

– Język jest dużym wyzwaniem, ale powoli się go uczę. Potrafię dość dobrze zrozumieć, co mówią Polacy – opowiada Danylo, który podkreśla również, że w Polsce trafił do bardzo fajnego zespołu w pracy. – Pracownicy i szef są bardzo pozytywni – mówi 18-latek. Polacy pomogli mi odnaleźć się w nowym miejscu. Ich pomoc była najważniejsza – konkluduje.

– Warunki w jakich żyjemy są komfortowe, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę sytuację, w jakiej się znaleźliśmy. Jesteśmy bardzo wdzięczni za wsparcie, zrozumienie i cierpliwość nam okazaną. Dziękujemy za zorganizowanie różnorodnych zajęć dla naszych dzieci. Dzięki temu mogły poczuć, że ktoś okazał im troskę i uwagę – mówi 45-letnia Oksana.

Większość uchodźców w Polsce to kobiety z dziećmi, dla których trauma związana z wojną i koniecznością ucieczki z rodzinnego domu może być szczególnie dotkliwa. Dlatego też MLP Group zadbało o pomoc psychologiczną dla najmłodszych oraz warunki pozwalające zapomnieć im o sytuacji, w jakiej się znalazły.

– MLP Group to wspaniała firma, która pomaga nam w wielu aspektach. Miejsce zamieszkania, praca, wyżywienie. Nikt też nie zabrania dzieciom bawić się na terenie obiektu, co pomaga odciągnąć ich uwagę od sytuacji w Ukrainie, co również przynosi ulgę dorosłym – mówi 20-letnia Polina.

38-letni Oleksandr w Polsce jest z trójką dzieci. Rutynowe, codzienne obowiązki związane z zajmowaniem się rodziną w pewnym stopniu zniwelowały szok związany z życiem w kompletnie nowym miejscu.

– Mamy dużą rodzinę, więc nasz pobyt w Polsce nie różni się aż tak bardzo od tego do czego przywykliśmy w Ukrainie ze względu na codzienne obowiązki. To jest jednak możliwe dzięki warunkom, jakie mamy zapewnione. Czujemy się tutaj prawie jak w domu. Również ze względu na fakt, że w tymczasowym domu jesteśmy otoczeni przez innych Ukraińców – mówi Oleksandr. - Dzieci czują się dobrze, szybko nawiązały przyjaźnie i spędzają dużo czasu na zabawie – dodaje.

– Dostosowanie się do nowej rzeczywistości nie jest proste, bo to czego doświadczyliśmy i związany z tym stres przeszkadza w codziennym życiu, pracy, funkcjonowaniu – relacjonuje 20-letnia Polina. – Dzieci przystosowują się szybciej niż dorośli. Chodzą tutaj do szkoły, zaprzyjaźniły się z innymi dziećmi w przedszkolach. Niektóre chciałyby zostać w Polsce. Zwłaszcza te, którym sytuacja w Ukrainie nie pozwala na powrót do domu. Większość z nas liczy jednak na to, że wróci do naszych rodzin, rodziców, mężów – przyznaje Polina.

Po wybuchu wojny w Ukrainie, wielu przedsiębiorców z Polski wyraziło chęć zatrudnienia uchodźców z Ukrainy. W znalezieniu pracy mieszkańcom tymczasowego domu pomaga MLP Group. –Udało mi się bardzo szybko znaleźć pracę– podkreśla Oleksandr.

Ukraińcy rozumieją, że wraz z napływem większej liczby osób do Polski, znalezienie zatrudnienia może stać się trudniejsze. Doceniają każde wsparcie, jakie otrzymali.

– Dziękujemy za pomoc w znalezieniu dla nas pracy w okresie kiedy nie jest to w Polsce łatwe z uwagi na dużą liczbę przybyłych Ukraińców! – zauważa Olena.

Ponieważ tymczasowy dom MLP Group urządziło w jednym ze swoich biurowców, uchodźcy dzielą budynek z użytkującymi go na co dzień firmami. Najemcy ciepło przyjęli sąsiadów, a u niektórych znaleźli oni zatrudnienie.

– Inni pracownicy pomogli mi zdobyć niezbędne umiejętności. Jest również kilka osób z Ukrainy i Białorusi, więc wspierają mnie w komunikacji z polskimi pracownikami kiedy jest to niezbędne. Są bardzo przyjaźni, zawsze udaje nam się znaleźć zrozumienie, nawet w momentach kiedy pojawia się bariera językowa – relacjonuje Oksana.

– Cały zespół jest bardzo miły i okazuje szacunek nam i sobie nawzajem. Dzięki MLP Group mieliśmy również możliwość uczyć się polskiego, co pomaga nam czuć się pewniej i zrozumieć lepiej ludzi, którzy nam pomagają! DZIĘKUJĘ CI! Niech żyje Polska! – mówi Olena.