MLP Group wybuduje nowe centrum logistyczno-dystrybucyjne w Gorzowie Wielkopolskim

Na 12 hektarowej działce MLP Group ma w planach wybudowanie parku magazynowego klasy A o łącznej powierzchni najmu ok. 52 tys. mkw.

Centrum logistyczno-magazynowe zostało zaprojektowane tak, aby spełniać wymagania certyfikacji BREEAM, co znacznie wpłynie na niższe koszty obsługi przyszłych najemców.

Zgodnie ze strategią spółki MLP Gorzów Wielkopolski zostanie wyposażone w szereg zrównoważonych rozwiązań.

Kompleks logistyczny skierowany będzie przede wszystkim do najemców z sektora e-commerce, logistyki, dystrybucji oraz lekkiej produkcji. Jest to pierwsza inwestycja dewelopera w województwie lubuskim.

Budowa nowego centrum logistycznego ruszy na przełomie I i II kwartału 2022 roku.

- Zgodnie z przyjętą strategią MLP Group wzmacniamy naszą pozycję przy zachodniej granicy Polski, która w ostatnim czasie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród inwestorów. Pozyskany przez nas teren inwestycyjny jest świetnie skomunikowany z trasą S3, a w jego bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się przystanek autobusowy. Pierwsze moduły w parku MLP Gorzów Wielkopolski planujemy oddać najemcom w III kwartale 2022 roku – powiedział Karol Kondrat Business Development Manager w MLP Group.

Doskonała lokalizacja Gorzowa Wielkopolskiego jest niewątpliwie dużym atutem dla przyszłych inwestorów zarówno z Polski, jak i z zagranicy - 53 km od granicy z Niemcami i około 135 km od jego stolicy – Berlina. Do Warszawy jest 463 km natomiast większe miasta w pobliżu Gorzowa Wielkopolskiego to: Poznań (165 km), Szczecin (111 km) i Zielona Góra (113 km). Stolica województwa lubuskiego to miasto rozwijające się niezwykle intensywnie, z bardzo dobrze rozwinięta infrastrukturą oraz wykwalifikowaną kadrą pracowniczą.

Dostosowanie obiektów magazynowo-przemysłowych do najnowszych trendów ekologicznych stało się niezbędnym elementem strategii MLP Group, który systematycznie wprowadza do swoich parków eko-rozwiązania. Wszystkie realizowane nowe inwestycje są obligatoryjnie objęte certyfikacją BREEAM, w części biurowej stosuje przeszklenia, które zwiększają dostęp do światła dziennego i zapewnią pracownikom lepszy komfort pracy. Ponadto Grupa korzysta również z rozwiązania systemowego jakim jest Interact Industry - innowacyjnej platformy, dzięki której można lepiej zarządzać całym oświetleniem i monitorować jego działanie. Zmniejsza się w ten sposób zużycie energii elektrycznej, poprawia bezpieczeństwo w magazynie, optymalizuje wykorzystanie przestrzeni i tym samym obniża koszty operacyjne.