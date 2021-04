MLP Group z finansowaniem projektów o wartości 73,4 mln euro

MLP Group zawarło portfelową umowę kredytową z konsorcjum dwóch instytucji finansowych. Na jej podstawie BNP Paribas Bank Polska oraz PKO Bank Polski udzielą wiodącemu deweloperowi magazynowemu finansowania łącznie do wysokości 73,4 mln euro (około 330 mln zł). Podpisana umowa jest dowodem dobrego postrzegania przez wiodące banki portfela nieruchomości magazynowych MLP Group oraz pozycji i potencjału Grupy.

Środki z kredytu zostaną przeznaczone przez MLP Group m.in. na refinansowanie poprzednio zaciągniętych zobowiązań kredytowych. Wykorzystane zostaną również na refinansowanie nakładów planowanych do poniesienia na rozbudowę parku logistycznego MLP Wrocław w Mirkowie oraz dodatkowo na finansowanie projektów inwestycyjnych grupy kapitałowej MLP poprzez spłatę pożyczek podporządkowanych do MLP Group.

- Podpisaliśmy ważną transakcję portfelowego finansowania projektów MLP Group w konsorcjum z dwoma bankami: BNP Paribas Bank Polska i PKO BP. Przy dynamicznie rosnącej skali działalności optymalizacja finansowania jest dla nas bardzo ważna. Naszym celem jest budowanie i utrzymanie zadłużenia o zróżnicowanej strukturze pozwalającej na elastyczne zarządzanie kosztami. Zawarcie umowy kredytu z dwoma kluczowymi instytucjami bankowymi przyczyni się do wzmocnienia naszej stabilności finansowej poprzez pozyskanie nowego źródła finansowania oraz wydłużenie terminu zapadalności zadłużenia – powiedziała Monika Dobosz, CFO w MLP Group S.A.

- Cieszę się, że udzielone przez konsorcjum finansowanie zapewni MLP Group stabilne wsparcie w realizacji planów rozwojowych spółki. Sektor magazynowy wygląda obecnie dobrze na tle innych segmentów rynku nieruchomości, a MLP Group to jeden z wiodących podmiotów realizujących inwestycje w tym obszarze. Zdecydowaliśmy się zaangażować w tę transakcję, widząc potencjał sektora, ale też z uwagi na dużą wagę, którą przywiązujemy do budowania długoterminowych relacji z naszymi Klientami. Jest to kolejny etap rozwoju naszej współpracy z MLP Group. Dziękuję spółce za zaufanie – podkreślił Marek Kowalski, dyrektor Departamentu Finansowania Nieruchomości w BNP Paribas Bank Polska.