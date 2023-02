MLP Group w minionym roku osiągnęło bardzo dobre wyniki w zakresie podpisanych umów z najemcami. W tym okresie deweloper nowoczesnych obiektów logistycznych wynajął około 240 tys. mkw. powierzchni.

Najwięcej umów zostało zawartych w podwarszawskim parku MLP Pruszków II oraz MLP Poznań West.

W bieżącym roku planowane jest zwiększenie poziomu komercjalizacji o około 20 proc.

MLP Group osiągnęło w 2022 roku bardzo dobre wyniki w zakresie leasingu oferowanych powierzchni magazynowych. W minionym roku Grupa skomercjalizowała około 240 tys. mkw. powierzchni w ramach nowo realizowanych inwestycji, ekspansji i renegocjacji, czyli zwiększenia wielkości wynajmowanej powierzchni przez dotychczasowych klientów oraz przedłużenia okresu najmu. Działalność rozwijana była na rynku polskim, niemieckim, austriackim i rumuńskim. Grupa obsługuje aktualnie 22 parki logistyczne i zarządza powierzchnią ponad 1 mln mkw. Jednocześnie potencjał zabudowy w ramach posiadanego portfela inwestycji przekracza poziom 1,6 mln mkw.

Największe zainteresowanie najemców koncentrowało się na powierzchniach oferowanych przez MLP Group w ramach parków logistycznych MLP Pruszków II oraz MLP Poznań West. To dwa bardzo dynamicznie rozbudowywane kompleksy magazynowe zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie największych aglomeracji miejskich. Wynajęte w nich powierzchnie stanowiły ponad 60 proc. łącznej ubiegłorocznej kontraktacji MLP Group. Projekt MLP Pruszków II to nowoczesne centrum logistyczne położone w okolicach Warszawy, w gminie Brwinów, w odległości 5 km od Pruszkowa. Jest to jednocześnie największy kompleks w regionie, którego docelowa powierzchnia najmu wynosi 420 tys. mkw. Z kolei park MLP Poznań West docelowo dostarczy ponad 140 tys. mkw. najnowocześniejszej przestrzeni magazynowo-biurowej.

Miniony rok był dla nas kolejnym bardzo udanym okresem pod względem leasingu. Skomercjalizowaliśmy około 240 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni, pomimo trudnej sytuacji w gospodarce europejskiej odczuwającej skutki m.in. pandemii, zbrojnej agresji Rosji w Ukrainie oraz wysokiej inflacji. MLP Group, podobnie jak cała branża magazynowa, było beneficjentem zmiennej sytuacji na rynku globalnym powodującej potrzebę skracania przez inwestorów łańcuchów dostaw, przenoszenia działalności do krajów europejskich oraz zabezpieczenia większych powierzchni magazynowych. Duży wzrost zainteresowania najemców dotyczył również obiektów budowanych w ramach tzw. logistyki miejskiej, oferujących niewielkie moduły magazynowe oraz nowoczesne powierzchnie biurowe zlokalizowane w obrębie dużych aglomeracji – powiedziała Agnieszka Góźdź, Członek Zarządu, Chief Development Officer, MLP Group S.A.

Zarząd MLP Group z optymizmem patrzy na kolejne okresy, a popyt na powierzchnie magazynowe utrzymuje się na stabilnym poziomie w całej Europie.

W bieżącym roku zakładamy wynajęcie ok. 250-300 tys. mkw. powierzchni. Jeśli osiągniemy takie wyniki to zapewnią nam one około 20 proc. proc.wzrost najmu w porównaniu do dokonań z minionego roku. Założenia są realne, ponieważ cały czas bardzo aktywny jest segment light industry, co związane jest z przenoszeniem produkcji z Azji do Europy –dodała Agnieszka Góźdź, Członek Zarządu, Chief Development Officer, MLP Group S.A.

MLP Group w ramach rozbudowy portfela magazynowego mocno stawia na zrównoważony rozwój. Zgodnie ze standardem Grupy wszystkie realizowane nowe inwestycje są obligatoryjnie objęte certyfikacją BREEAM na poziomie co najmniej „Very Good”. Strategia MLP Group w zakresie rozwiązań ekologicznych zakłada dostosowywanie także istniejących obiektów do wymogów zielonych certyfikatów.

