MLP Group kontynuuje dynamiczną rozbudowę portfela zarządzanych parków logistycznych. Ofertę nowoczesnych powierzchni magazynowych na polskim rynku poszerzy MLP Zgorzelec.

Jak podaje MLP, nowe centrum będzie uwzględniało najnowocześniejsze trendy panujące na rynku nieruchomości magazynowych. Inwestycja będzie realizowana na zasadach zrównoważonego rozwoju (ESG). Na dachach montowane będą instalacje fotowoltaiczne. Dzięki elastycznemu podejściu do indywidualnych potrzeb najemców, centrum jest w stanie sprostać wymaganiom klientów z różnych branż.

Rozpoczynamy realizację nowego centrum logistycznego w południowo zachodniej części kraju tuż przy granicy z Niemcami i Czechami. Zgodnie ze strategią wszystkie nasze nowo powstające obiekty, także ten w Zgorzelcu, zostanie poddany procesowi certyfikacji BREEAM. Potwierdzi to stosowanie przez nas międzynarodowych standardów w zakresie ochrony środowiska. Tym samym oferujemy nowoczesną, wysokiej jakości powierzchnię magazynową, w pełni dostosowaną do indywidualnych potrzeb naszych najemców. Wszystkie nasze działania nakierowane są na osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2026 roku – powiedziała Agnieszka Góźdź, członek zarządu, Chief Development Officer, MLP Group S.A.