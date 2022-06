Park MLP Unna zlokalizowany jest na terenie Zagłębia Ruhry.

Nowy najemca zajmie prawie 57 tys. mkw. powierzchni.

Umowa MLP z L-SHOP-TEAM to element ekspansji dewelopera na rynku niemieckim.

W ramach zrealizowanego centrum MLP Unna deweloper przekazał spółce L-SHOP-TEAM nowoczesny obiekt wybudowany na terenach poprzemysłowych. Firma z niemieckiej branży tekstylnej przeniesie tym samym swoją siedzibę z Dortmundu do Unny. Umowa najmu z L-SHOP-TEAM jest istotną transakcją dla MLP Group zawartą w ramach długoterminowej ekspansji na rynku niemieckim. Deweloper bardzo dynamicznie poszerza swoje portfolio inwestycji w Niemczech realizując szereg projektów brownfield m.in. w Idstein, Gelsenkirchen i Schwalmtal.

Ekologia w strategii MLP

Cała inwestycja została zrealizowana przez MLP Group zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju. W nowym parku logistycznym w Unna najemca będzie miał do dyspozycji 52 tys. mkw. powierzchni przeznaczonych na cele magazynowe. Duże rozpiętości stropów i wysokość hal wynosząca do 10,5 metrów, umożliwią elastyczne rozplanowanie pomieszczeń i stworzenie nowoczesnego środowiska pracy.

We wnętrzu jednego z obiektów o powierzchni 17 tys. mkw. przygotowano odpowiednią infrastrukturę niezbędną do zainstalowania w pełni zautomatyzowanej linii do magazynowania. Pozostałe 5 tys. mkw. stanowić będą przestrzenie socjalne i biurowe w wysokim standardzie. Nowocześnie zaaranżowane biura będą dobrze doświetlone światłem dziennym dzięki dużym przeszkleniom wyposażonym w automatyczne rolety. Przestronne przestrzenie biurowe wraz z kantyną, kawiarnią czy częścią chillout zapewnią pracownikom duży komfort oraz możliwość relaksu.

MLP kontynuuje ekspansję na niemieckim rynku. Fot. mat. pras.

Na zewnątrz budynków przygotowane zostały również atrakcyjne miejsca zapewniające rekreacje dla 400 pracowników firmy. W trosce o środowisko naturalne oraz samopoczucie pracowników zaaranżowano duże strefy zieleni. Dodatkowo na terenie obiektu powstało ponad 200 miejsc parkingowych oraz wiaty rowerowe. Parkingi wyposażone są w ładowarki dla samochodów i rowerów elektrycznych. Na dachach obiektów zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne, które dostarczać będą zieloną energię o mocy 550 KWp.

- Wraz z przejęciem kluczy do MLP Unna zrobiliśmy kolejny duży krok w kierunku rychłej relokacji naszej firmy. W historii L-SHOP-TEAM jest to dla nas szczególny kamień milowy. Nowa lokalizacja wyznacza kierunek dalszego międzynarodowego rozwoju, dlatego z niecierpliwością patrzymy w przyszłość w Unna - powiedział Stefan Schenk, Dyrektor Zarządzający L-SHOP-TEAM.

Certyfikacja na poziomie DGNB Gold

Inwestycja obejmowała rewitalizację terenu typu brownfield, o powierzchni około 11 hektarów, zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie centrum Unny. Prace budowlane na terenie MLP Unna rozpoczęły się na początku 2021 roku od wyburzenia istniejącego budynku. Gotowy nowy obiekt został przekazany nowemu użytkownikowi zgodnie z harmonogramem. Zgodnie ze strategią w zakresie zrównoważonego i energooszczędnego rozwoju, budowane nieruchomości będą certyfikowane na poziomie DGNB Gold.

- Cieszymy się ze zrealizowanej z sukcesem inwestycji na byłych terenach poprzemysłowych. Oddajemy firmie L-SHOP-TEAM do użytkowania nowoczesne obiekty w najwyższym standardzie. Nie byłoby to możliwe bez sprawnej współpracy ze wszystkimi zaangażowanymi stronami. Dlatego też szczególne podziękowania kierujemy do urzędu nadzoru budowlanego miasta powiatowego Unna, służb ochrony przeciwpożarowej i straży pożarnej miasta Unna, jak również do kierownictwa projektu i budowy firmy Goldbeck International - podkreślił Andreas M. Bertsch, Senior Project Manager w MLP Group.

MLP Unna znajduje się w miejscowości Unna w Nadrenii Północnej-Westfalii w obszarze metropolitarnym Zagłębia Ruhry, który jest jednym z największych rynków logistycznych w Europie.