MLP Łódź rośnie dla Wirthwein Polska

Wcześniej firma Wirthwein Polska zakontraktowała ponad 5,6 tys. mkw. w centrum logistycznym MLP Łódź.

Przekazanie najemcy gotowego obiektu nastąpi w lipcu br.

Grupa Wirthwein która posiada łącznie 23 fabryki w Europie, Azji i USA.

Firma Wirthwein Polska w zeszłym roku zakontraktowała ponad 5,6 tys. mkw. w centrum logistycznym MLP Łódź. Ostatnio zdecydowała się jednak na zwiększenie wynajmowanej powierzchni o kolejne 5,6 tys. mkw. Było to możliwe, ponieważ inwestycja powstaje częściowo na zasadach spekulacyjnych i oferowała jeszcze wolne przestrzenie. Ok. 10,7 tys. mkw. zostanie przeznaczonych na cele produkcyjne i magazynowe, a resztę stanowić będzie część biurowo-socjalna. Budowa nowej hali jest już praktycznie zakończona, a przekazanie najemcy dedykowanego obiektu planowane jest jeszcze w lipcu br.

- Centrum logistyczne MLP Łódź to jeden z naszych najnowszych projektów. Powstaje zgodnie ze strategią zrównoważonego i energooszczędnego rozwoju. Oznacza to zastosowanie wielu nowoczesnych rozwiązań dotyczących m.in. wykorzystania energii odnawialnej i redukcji śladu węglowego. Dodatkowo lokalizacja praktycznie w samym centrum kraju na przecięciu głównych szlaków tranzytowych powoduje, że oferowane powierzchnie cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Realizując inwestycję częściowo na zasadach spekulacyjnych mogliśmy elastycznie reagować na zwiększające się potrzeby naszego nowego najemcy – powiedział Tomasz Pietrzak, Leasing Director Poland w MLP Group S.A.

- Wysoki popyt na części z tworzywa sztucznego przyśpieszył decyzję o wynajmie dodatkowej przestrzeni w Centrum MLP Łódź. Już w tym roku uruchamiamy nowe projekty z branży AGD i sanitarnej. Nieprzypadkowo wybraliśmy Łódź do dalszego rozwoju naszego zakładu. Centralna lokalizacja, dostępność wykwalifikowanej kadry oraz bliskość naszych kluczowych klientów jest dużym atutem naszego miasta. Łącznie Wirthwein w Polsce powiększy się do ponad 22 tys. mkw. powierzchni produkcyjno-magazynowej oraz będzie łącznie zatrudniał ok. 500 pracowników – Krzysztof Gorzechowski, Director Sales and Project Management Poland w Wirthwein Polska.

Projekt MLP Łódź to nowoczesne centrum logistyczno-dystrybucyjne zlokalizowane w południowo wschodniej część Łodzi, w dzielnicy Widzew, (bliskim sąsiedztwie) zaledwie 4 km od autostrady A1, łączącej Łódź z Trójmiastem oraz ok. 20 km (10 min) od autostrady A2 (Berlin-Poznań-Warszawa). Dużą zaletą jest bliskość komunikacji miejskiej. Powstaje na działce ok. 16,5 ha i docelowo dostarczy 83,1 tys. mkw. Nowe centrum zostanie powstaje zgodnie zasadami zrównoważonego rozwoju, a obiekty magazynowe zostaną poddane certyfikacji BREEAM. Kompleks logistyczny MLP Łódź skierowany jest przede wszystkim do najemców z sektora e-commerce, logistyki, dystrybucji oraz lekkiej produkcji.