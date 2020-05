MLP na fali. Deweloper notuje blisko dziewięciokrotny wzrost zysku

Radosław T. Krochta, prezes zarządu MLP Group









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 26 maj 2020 10:47

W pierwszym kwartale br. MLP Group osiągnęła 42,8 mln zł przychodów, natomiast zysk netto wyniósł 112,6 mln zł, co oznacza niemal dziewięciokrotny wzrost w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Wartość kapitałów własnych wzrosła do poziomu 1,05 mld zł, co koresponduje z wyceną nieruchomości inwestycyjnych brutto, która zwiększyła się przez trzy pierwsze miesiące 2020 roku o 12 proc. do 2,14 mld zł.