MLP podsumowuje udany rok i zapowiada zwiększenie posiadanej powierzchni magazynowej

MLP Group opublikowało skonsolidowane wyniki finansowe za 2019 r. W tym okresie Grupa osiągnęła 140 mln zł przychodów, natomiast zysk netto wyniósł 129,4 mln zł, co oznacza wzrost o 40 proc. w porównaniu do poprzedniego roku.

Wartość kapitałów własnych (aktywów netto) zwiększyła się o 15,1 proc. do 939 mln zł. Całkowita wybudowana powierzchnia magazynowa wzrosła natomiast do poziomu blisko 600 tys. mkw.

Zarząd MLP Group przewiduje, że niepewność gospodarcza wywołana koronawirusem w średniej i długiej perspektywie znacznie pobudzi sektor e-commerce, a co za tym idzie zwiększy się w istotny sposób zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową.

MLP Group pozostaje w fazie bardzo dynamicznego wzrostu. Przyspiesza zarówno ekspansję zagraniczną głównie na rynku niemieckim traktowanym jak strategiczny oraz rumuńskim i austriackim. Umacnia również swoją pozycję na rynku krajowym.

- Grupa znajduje się w doskonałej sytuacji finansowej. Posiadamy bardzo dobrą strukturę kapitałową umożliwiającą realizację długofalowych celów strategicznych, własny bank ziemi zlokalizowany w atrakcyjnych lokalizacjach, wysoko wykwalifikowaną kadrę menedżerską. Wszystkie te czynniki oraz dodatkowo utrzymujące się duże zapotrzebowanie na nowoczesne powierzchnie magazynowe, powinny pozytywnie wpłynąć na realizację długofalowych celów strategicznych MLP Group – powiedział Radosław T. Krochta, prezes zarządu MLP Group S.A.

Deweloper w 2019 roku uzyskał 140,0 mln zł przychodów, czyli podobnie jak w poprzednim roku. Uwzględniając jednak przychody uzyskane z czynszów z najmu, które są głównym źródłem przychodów z działalności podstawowej, Grupa osiągnęła 14 proc. wzrost w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Wpłynęło na to oddanie gotowej powierzchni w parkach MLP Czeladź, MLP Pruszków II, MLP Lublin, MLP Poznań West oraz MLP Bucharest.

MLP Group zanotowało jednocześnie 180 mln zł zysku na działalności operacyjnej, co jest wynikiem o 19 proc. lepszym niż rok wcześniej. Na znaczącą poprawę pozytywny wpływ miał zysk z aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych, który wyniósł ponad 120 mln zł. Z kolei wynik netto wzrósł w ujęciu r./r. o 40 proc. do 129,4 mln zł. Deweloper powierzchni magazynowych na koniec 2019 r. posiadał kapitały własne (aktywa netto) o wartości 938,6 mln zł, czyli o 15,1 proc. wyższe niż wartości wykazane na koniec 2018 roku. Z kolei wartość nieruchomości inwestycyjnych wzrosła o 25 proc. do 1,81 mld zł.