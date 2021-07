MLP Poznań West rośnie w oczach

Spółka Hart Logistics podpisała umowę na wynajem powierzchni w centrum logistycznym MLP Poznań West.

W ramach podpisanej umowy najemca otrzyma ok. 10 tys. mkw. nowoczesnej przestrzeni.

Z tego na cele magazynowe przeznaczonych będzie ok. 9,6 tys. mkw., zaś resztę stanowić będzie część biurowo-socjalna.

Obiekt powstanie zgodnie z najnowocześniejszymi trendami panującymi na rynku nieruchomości magazynowych. Inwestycja będzie spełniać wymagania certyfikacji BREEAM oraz będzie wyposażona m.in. w nowoczesne doki rozładunkowe, szerokie place manewrowe i parkingi. Ponadto zgodnie ze strategią spółki, deweloper wdroży eko-rozwiązania m.in. na dachu hali zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne, a na terenie parku pojawią się wiaty na rowery, stacje ładowania samochodów elektrycznych oraz domki dla owadów. MLP Group zadba nie tylko o środowisko naturalne, ale także o komfort użytkowników obiektu.

Budowa inwestycji właśnie ruszyła, a przekazanie gotowego obiektu zaplanowane jest na I kwartał 2022. Hala będzie w pełni dostosowana do indywidualnych wymagań najemcy.

Spółka Hart Logistics specjalizuje się w świadczeniu usług spedycyjnych i logistycznych w relacjach zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Firma obsługuje szeroki wachlarz zleceń poczynając od transportu drogowego przez lotniczy, morski i kolejowy włącznie. Dopełnieniem tej oferty ma być szeroko pojęte magazynowanie towarów. O rozwoju i nieustannym doskonaleniu procesu logistycznego, Prezes Spółki Hart Logistics, Arkadiusz Owczarek mówi: „Od zawsze naszą misją było, jest i będzie świadczenie usług logistycznych na najwyższym poziomie. Mocno się rozpędzamy i nie zamierzamy zwalniać, dlatego naturalnym krokiem było rozszerzenie działalności o możliwość magazynowania towarów naszych Klientów. W myśl naszego motto „your destination is our way”, codziennym dążeniem naszej Kadry jest zapewnienie Klientów o ważności wartości ich produktu na każdym etapie procesu logistycznego. Tak też zrodziła się idea wdrożenia efektywniejszych rozwiązań logistycznych, niż te powszechne spotykane na rynku. Zdajemy sobie sprawę, że reprezentujemy naszych Klientów i to od naszej postawy zależy również ich wizerunek w prowadzonym biznesie, dlatego największą wagę przykładamy do zarządzania informacją. Spółka Hart Logistics postanowiła nie tylko zaoferować wynajem powierzchni magazynowych, ale również zapewnić swoim Partnerom biznesowym perfekcyjną wydajność w konkurencyjnych cenach poprzez wdrożenie do obsługi półautomatycznych, indukcyjnych wózków systemowy znanej marki. Te innowacyjne rozwiązanie to również inteligentny system wspomagający, dzięki któremu praca jest szybsza, łatwiejsza i bezpieczniejsza.