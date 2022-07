MLP Pruszków utrzymuje zaufanie najemcy

Angelini Pharma zostaje na dłużej w MLP Pruszków I.

Najemca zajmie około 1,5 tys. mkw. powierzchni.

Firmy współpracują od 18 lat.

Firma Angelini Pharma podpisała z MLP Group nową umowę przedłużającą najem powierzchni w centrum logistycznym MLP Pruszków I. Firma farmaceutyczna od 18 lat korzysta z obiektu liczącego około 1,5 tys. mkw. z czego około 100 metrów stanowią przestrzenie biurowe.

Angelini Pharma jest częścią Angelini Industries. Jest wiodącą firmą w zakresie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru układu nerwowego (OUN), zdrowia psychicznego, a także leczenia bólu i chorób rzadkich. Angelini Pharma działa w 25 krajach i zatrudnia ponad 3000 osób.

- Centrum logistyczne MLP Pruszków I jest naszym pierwszym i jednym z najpopularniejszych projektów, który pozostaje w 100% wynajęty. Praktycznie wszyscy najemcy regularnie przedłużają umowy. Jeśli natomiast zwolni się jakaś przestrzeń to jest ona bardzo szybko zajmowana przez nowych lub obecnych najemców. Pomimo, że jest to również nasze najstarsze centrum to obiekty są systematycznie modernizowane i dopasowywane do naszych wewnętrznych bardzo wysokich standardów – powiedział Tomasz Pietrzak, Leasing Director Poland w MLP Group S.A.

MLP Pruszków I należy do bardzo popularnych wśród najemców centrów logistycznych znajdujących się w portfolio MLP Group. Doskonała lokalizacja 19 kilometrów od Warszawy oraz świetne połączenie drogami ekspresowymi i autostradami z innymi regionami Polski powoduje, że jest to atrakcyjne miejsce dla podmiotów praktycznie z każdej branży.

MLP Pruszków I łącznie oferuje prawie 170 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowo-produkcyjnej, z której korzysta blisko 40 najemców. W ciągu ponad 20 lat funkcjonowania park ten stał się małym miasteczkiem z własną infrastrukturą wewnętrzną. Kompleks znajduje się na ogrodzonym i chronionym przez 24h na dobę terenie. Na terenie centrum uruchomiono punkty ładowania samochodów elektrycznych i hybryd, w których wykorzystywana energia jest w 100 proc. fotowoltaiczna. Dostępna jest także stacja wypożyczania rowerów miejskich. Park posiada duże możliwości przyszłego rozwoju dla klientów oraz proporcjonalnie duży procent miejsc parkingowych.