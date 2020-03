MLP stawia na e-commerce w Niemczech

Dzięki lokalizacji centrum, zaledwie 3,5 km od autostrady A52, 16 km od miejscowości Monchengladbach i 40 km od Dusseldorf, MLP Group realizuje strategie spółki, i umacnia swoją pozycję w kluczowych regionach Europy.

- Nadrenia Północna – Westfalia to jeden najbardziej atrakcyjnych obszarów inwestycyjnych w Niemczech, na który wpływa kilka czynników, m.in doskonale rozwinięta infrastruktura, logistyka całych Niemiec oraz dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej - podkreśla Patrick Kurowski, Country Manager w MLP Group S.A. odpowiedzialny za Niemcy i Austrię.

MLP Business Park Niederrhein będzie pierwszym tzw. parkiem hybrydowym obsługującym zarówno obiekty City Logistics, niewielkie moduły magazynowe z nowoczesną przestrzenią biurową, których powierzchnia najmu zacznie się już od 1500 mkw., oraz obiekty wielkopowierzchniowe typu Big Box - BTS, z powierzchnią dostosowaną do indywidualnych potrzeb najemców. Niewątpliwym atutem tego Biznes Parku poza doskonałą lokalizacją, będą reprezentacyjne biura klasy A, o bardzo wysokim standardzie wykończenia oraz panele fotowoltaiczne zamontowane na dachach.

Zauważalny bardzo dynamiczny rozwój branży e-commerce z pewnością nasili się w nadchodzącym czasie. Konsumenci coraz częściej wybierają zakupy online, w związku z tym większość firm decyduje się na sprzedaż internetową i to właśnie dla najemców z tego sektora, obiekty SBU są znakomitym rozwiązaniem do prowadzenia swojej działalności. MLP Group wychodzi naprzeciw temu wyzwaniu i dzięki realizowanej strategii spółki, Grupa obecna jest w newralgicznych miejscach, zapewniając przestrzenie dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Projekt MLP Business Park Niederrhein zagwarantuje niewielkie o wysokim standardzie moduły biurowe klasy A w obrębie miasta z powierzchnią ekspozycyjną czy wystawienniczą lub powierzchnią magazynową, dzięki czemu zapewni dogodne warunki dla najemców z wspomnianego sektora.

Jednym z kluczowych czynników wpływającym na zwiększenie satysfakcji klienta końcowego jest czas dostawy, w związku z tym firmy dążą do jego skrócenia w ramach tzw. logistyki ostatniej mili. Kolejne projekty MLP ilustrują rozwój „last-mile delivery”, światowego trendu, który polega na skróceniu czasu dostawy z magazynu bezpośrednio do klienta końcowego.