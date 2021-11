MLP zrewitalizuje poprzemysłowe tereny

Na terenie inwestycji powstanie około 55 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej.

Zgodnie z planem inwestycja ma zostać oddana do użytkowania w połowie 2024 r.

MLP Group wybuduje na działce o powierzchni około 11 hektarów nowoczesny park biznesowy. Na terenach przemysłowych, po byłej fabryce drutu Thyssen w Gelsenkirchen-Schalke, powstanie około 55 tys. mkw. zrównoważonej pod względem ekologicznym elastycznie użytkowanej powierzchni, przeznaczonej dla szerokiej gamy najemców.

- Dzięki nabyciu przez MLP Group tego terenu i planowanemu projektowi miasto Gelsenkirchen zyskuje nie tylko ważnego partnera gospodarczego. Może jednocześnie się cieszyć z dobrego i zrównoważonego rozwoju obszaru, który od dłuższego czasu był prawie nieużywany. To bardzo dobra wiadomość dla Gelsenkirchen, a zwłaszcza dla dzielnicy Schalke-Nord - powiedziała burmistrz Gelsenkirchen Karin Welge podczas prezentacji projektu w Gelsenkirchen Science Park.

Planowanych jest łącznie osiem budynków o powierzchni od 1 tys. do 10 tys. mkw. We wschodniej części MLP Business Park Schalke powstaną trzy hale o elastycznym przeznaczeniu, które są szczególnie dostosowane do potrzeb lokalnych firm usługowych i handlowych. Większe jednostki mogą być również dzielone w zależności od potrzeb użytkowników.

- MLP Group ma duże doświadczenie w rewitalizacji byłych terenów przemysłowych. Koncepcja opracowana wspólnie z miastem Gelsenkirchen i władzami jest całkowicie uzasadniona i przemyślana. Z jednej strony doskonale wpisuje się w zakres wymagań zdefiniowanych w kontekście "Schalke-Nord", a z drugiej strony spełnia życzenia lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych najemców z różnych branż - podkreślił Patrick Schumacher-Kurowski, Country Manager Germany & Austria w MLP Group.

Nowa inwestycja MLP Group znajdujące się w środku jednego z największych obszarów gospodarczych i konsumenckich w Europie. Dzięki doskonałej lokalizacji i połączeniu komunikacyjnemu z autostradami A42 i A44, MLP Business Park Schalke jest atrakcyjny dla użytkowników z wielu różnych sektorów od przedsiębiorstw produkcyjnych i przetwórczych, poprzez e-commerce i logistykę, po lokalne zakłady rzemieślnicze i usługowe. Projekt ma także na celu rewitalizację i modernizację opuszczonego terenu. Właśnie do tego miasto Gelsenkirchen przywiązuje szczególną wagę.