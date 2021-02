Mocny początek roku w ELI

Dzięki trzem najnowszym, w pełni wynajętym inwestycjom zlokalizowanym w Bielsku-Białej, Rudzie Śląskiej i Toruniu, spółka dostarczyła na rynek Europy Środkowo-Wschodniej 145 000 mkw. nowoczesnej powierzchni logistycznej.

- Patrząc na dynamiczny rozwój platformy ELI w ostatnich miesiącach, który był dodatkowo napędzany najnowszymi trendami na rynku magazynów oraz branży logistycznej, mogę z przekonaniem stwierdzić, że nasza strategia potwierdziła swoją skuteczność w tych niezwykłych czasach. Dlatego sądzę, że portfolio ELI ma świetne podstawy do dalszego wzrostu w 2021. Pomimo zawirowań na rynku wynikających z pandemii COVID-19, na koniec 2020 roku ELI miało ponad 600 000 mkw. wynajętej powierzchni w 19 obiektach. Oznacza to, że podwoiliśmy portfel inwestycji, z którym startowaliśmy w połowie roku 2018. Nasz cel na 2021 to dalszy rozwój i zwiększenie wartości naszego portfolio do ponad 1 miliarda euro - mówi Hubert Rossa, Senior Vice President Investments w Griffin Real Estate odpowiedzialny za rozwój platformy ELI.

- Jesteśmy również dumni z faktu, że nasze nieruchomości pozostają niemal w całości wynajęte. Najemcy doceniają świetne lokalizacje i wysoką jakość naszych obiektów, które powstają w zgodzie z globalną strategią zrównoważonego rozwoju i posiadają certyfikaty BREEAM. Nowe projekty standardowo wyposażone są w takie rozwiązania ekologiczne, jak oświetlenie LED, wzmocniona izolacja ścian czy systemy inteligentnego zarządzania obiektem. W 2021 roku nie zamierzamy zwalniać – mamy obecnie w budowie 120 000 mkw., a w najbliższej przyszłości planujemy nowe projekty, dzięki którym poszerzymy portfolio o kolejne 200 000 mkw. powierzchni najmu. Naszym strategicznym celem jest osiągnięcie 1 miliona mkw. powierzchni najmu. Z optymizmem patrzymy na znaczący rozwój ELI i nowe możliwości wzrostu, jakie oferuje rynek, aby stać się wiodącą platformą logistyczną w Polsce, dodaje Łukasz Toczek, Senior Vice President Investments w Griffin Real Estate odpowiedzialny za rozwój platformy ELI.

Trzy najnowsze inwestycje pozycjonowane jako regionalne centra dystrybucji, obiekty tzw. last mile delivery, jak również obiekty przystosowane do prowadzenia lekkiej produkcji zostały wybudowane w Bielsku-Białej, Rudzie Śląskiej i Toruniu – lokalizacjach logistycznych o rosnącej popularności wśród inwestorów. Obiekty są realizowane razem z Panattoni. W sumie w skład trzech inwestycji wchodzi pięć obiektów o całkowitej powierzchni najmu 145 000 mkw. Wszystkie budynki zostały już w pełni wynajęte.