Inwestycja została zlokalizowana w Wielickiej Strefie Aktywności Gospodarczej „Kokotów-Brzegi”.

Przede wszystkim świetna lokalizacja przy drodze ekspresowej S7 i bliska odległość od węzła Bieżanów zdecydowały o atrakcyjności i ostatecznie również o wyborze tej właśnie lokalizacji. Już teraz odwiedzają nas nie tylko klienci z Krakowa czy Małopolski, ale również innych regionów Polski. Potwierdza to tylko słuszność naszej decyzji – zaznaczył Prezes firmy Mariusz Mokrzycki .

Budynek centrum zajmuje powierzchnię około 3 300 mkw. i został zaprojektowany w zgodzie z najwyższymi standardami środowiskowymi, na dachu znajdują się panele fotowoltaiczne pozyskujące energię słoneczną na potrzeby działalności obiektu.

Moraj jest producentem odzieży i bielizny dla całej rodziny.

Naszą siłą są ludzie tworzący nasz zespół. To oni są motorem napędowym naszych działań, wychodzą naprzeciw potrzebom naszych klientów. Codziennie z pasją i energią tworzą modę pełną życia. To również poprzez ich pracę realizujemy naszą wizję, jaką jest budowanie najlepszej marki, która codziennie ubierać będzie miliony Polaków. Stawiamy na wygodę, dostępność i najlepszy stosunek ceny do jakości. Stawiamy na autentyczność i naturalność. W kampaniach i na naszych kanałach w mediach społecznościowych często można zobaczyć zdjęcia i filmy, w których występują nasze koleżanki i koledzy – zaznaczył Mariusz Mokrzycki.