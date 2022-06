Morska Agencja Gdynia bierze cały magazyn w parku Panattoni

Morska Agencja Gdynia specjalizuje się w transporcie towarów drogą morską, lądową i kolejową.

Spółka wynajęła 22,8 tys. mkw. w magazynie budowanym pod indywidualne potrzeby najemcy.

W procesie wyboru lokalizacji oraz podczas negocjacji warunków najmu Morska Agencja Gdynia była reprezentowana przez firmę doradczą Newmark Polska.

Morska Agencja Gdynia ma długą historię – powstała w 1951 r. W początkowej fazie działalności spółka reprezentowała zagraniczne linie żeglugowe i armatorów, a następnie wyspecjalizowała się w spedycji i magazynowaniu oraz obsłudze celnej. Dziś jest to jedno z największych i najdłużej działających na polskim rynku przedsiębiorstw z branży transportu i logistyki. Aktualnie Morska Agencja Gdynia zapewnia swoim klientom kompleksową obsługę transportu różnych towarów – ponadgabarytowych, sypkich, płynnych i drobnicy – z każdego miejsca na świecie. Firma współpracuje też z producentami turbin wiatrowych, zajmując się przeładunkami komponentów do farm wiatrowych w polskich portach.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Okres związany z Covidem oraz wojna w Ukrainie spowodowały zakłócenie dostaw we wszystkich branżach. W biznesie dotychczasowa koncepcja działania na minimalnych zapasach w aktualnej sytuacji się nie sprawdza. Stąd decyzja naszej firmy inwestowania w nowe powierzchnie magazynowe, tak aby zapewnić naszym kontrahentom kompleksową obsługę i sprostać ich potrzebom – mówi Krzysztof Laskowski, v-ce prezes zarządu Morskiej Agencji Gdynia.

– Z uwagi na dynamiczny rozwój i zwiększone zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową Morska Agencja Gdynia zdecydowała się na wynajem całego obiektu w ramach Panattoni Park Tricity East V. Jego atutem jest możliwość całkowitego dostosowania powierzchni do potrzeb naszego Klienta oraz dogodna lokalizacja. W rezultacie Morska Agencja Gdynia zyskała optymalne warunki do rozszerzenia zakresu oferowanych usług i dotarcia do nowych klientów – mówi Michał Rafałowicz, dyrektor regionalny, Newmark Polska.

Panattoni Park Tricity East V

Panattoni Park Tricity East V to nowoczesne centrum dystrybucyjne w ramach planowanych dwóch budynków. Inwestycja powstaje w miejscowości Przejazdowo, w gminie Pruszcz Gdański.

– Atutem parku jest bliskość autostrady A1, obwodnicy Trójmiasta i Głębokowodnego Terminalu Kontenerowego DCT. Magazyn będzie wyposażony w ponadnormatywnej wielkości bramy oraz plac składowy dostosowany do towarów wielkogabarytowych. Obiekt będzie oferował także szereg rozwiązań proekologicznych i certyfikację BREEAM – podkreśla Martyna Sochaczewska, Leasing Director w Panattoni.