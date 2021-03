Morska Agencja Gdynia rośnie w parku Panattoni

Morska Agencja Gdynia ma swoje początki w połowie XX wieku, a dziś jest to jedno z największych i najdłużej działających na polskim rynku przedsiębiorstw z branży transportu i logistyki. Spółka specjalizuje się m.in. w organizacji transportu lądowo-morskiego kontenerów, których coroczna liczba przekracza 24 tysiące. Intensywna i rozwijająca się z roku na rok współpraca z eksporterami i importerami z całego świata powoduje, że Morska Agencja Gdynia musi mieć dostęp do powierzchni magazynowej wyposażonej w nowoczesne rozwiązania w zakresie składowania towarów.

Panattoni Park Gdańsk East I to nowoczesny obiekt magazynowo-biurowy, w ramach którego do dyspozycji najemców pozostaje 46.870 mkw. Atutem inwestycji jest jej położenie – centrum jest zlokalizowane w niewielkiej odległości od Portu Morskiego i Kontenerowego Terminala Głębokowodnego w Gdańsku. Magazyny są także dobrze skomunikowane z autostradą A1. Do Portu Lotniczego Gdańsk-Rębiechowo jest stąd ok. 22 km.

– Cieszymy się, że kolejny raz Morska Agencja Gdynia sp. z o.o. zdecydowała się skorzystać z naszych usług w procesie negocjacji najmu powierzchni w Trójmieście. Dla najemcy kluczowa była bliskość Portu Morskiego, dzięki której skraca on proces transportu ładunków. Zwiększona powierzchnia będzie kluczowa dla dalszego pozyskiwania klientów, którzy preferują składować towary na terenie Gdańska, zamiast w Gdyni. Najemca wprowadzi się na nową powierzchnię jeszcze w pierwszym kwartale 2021 roku – mówi Michał Rafałowicz, Dyrektor regionu pomorskiego w firmie Cresa Polska.