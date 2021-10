Morskie Porty Szczecin-Świnoujście wracają do wyników sprzed pandemii?

Wzrosty zauważalne są w niemal wszystkich grupach towarowych.

Co istotne, towarów jest także więcej wobec okresu sprzed pandemii, a więc 2019 roku. W tym przypadku porty są na plusie o 2 proc.

Najlepszy wynik pod względem obsłużonej ilości notuje ruda. W tym roku na plusie o 29 proc. wobec ub. roku. Drugie miejsce pod względem dynamiki wzrostu z wynikiem +11 proc. przypada drobnicy, w tym drobnica promowa +13 proc. Podium zamykają węgiel i kontenery notując tegoroczny wynik lepszy o odpowiednio 6,6 proc. i 6,1 proc. w porównaniu do ub. roku.



Po trzech kwartałach tego roku w porównaniu do 2020 na plusie są także paliwa wzrost o 4 proc. oraz zboża w górę o 3,6 proc.

Jedyną grupą towarową, w której przeładowano nieco mniej ładunków aniżeli przed rokiem są inne masowe. Tutaj spadek o 5 procent wobec roku 2020.

Zarząd portu przewiduje, że bieżący rok zakończy wynikiem zbliżonym do przeładunków sprzed pandemii, czyli z roku 2019. Wtedy to obydwa porty zakończyły rok wielkością ponad 32 mln ton obsłużonych ładunków. Jednak szacunki są ostrożnie, doświadczenia związane z pandemią pokazały jak rynek może być nieprzewidywalny. Choć z drugiej strony dane przeładunkowe za 2020 pokazały, że porty poradziły sobie z tym wyzwaniem bardzo dobrze, co potwierdzają również dane za trzy kwartały 2021 roku. Z resztą okres pandemii dowiódł jak ważne są porty dla gospodarki kraju i regionu. W tym wymagającym okresie nie było ani jednego dnia przestoju w portach. Pozostały one w pełni operacyjne, świadcząc nieprzerwanie usługi swoim klientom.