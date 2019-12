Moto-Profil uruchomił centrum logistyczne w Świebodzinie

Nowe centrum logistyczne Moto-Profil zostało uruchomione z początkiem grudnia w Świebodzinie, przy ul. Wojska Polskiego 14. Miejsce wybrano ze względu na korzystną lokalizację i bliskość ważnych tras komunikacyjnych. Stolica powiatu świebodzińskiego znajduje się przy drodze ekspresowej S3 (Legnica – Szczecin) i położona jest zaledwie 4 kilometry od węzła z autostradą A2 Berlin – Poznań. Pierwsze dostawy ze Świebodzina wyruszyły do klientów już 9 grudnia.



– Nowa platforma logistyczna jest uzupełnieniem naszego projektu „trójkąta", w skład którego wchodzą centra magazynowe w Chorzowie, Świebodzinie i Jawczycach pod Warszawą. Taki układ pozwoli nam zapewnić najlepszą dostępność zasobów oraz zdynamizować dostawy w systemie nocnym i dziennym. Centrum przejmie około 30 procent obsługiwanego przez Moto-Profil rynku. Będziemy bliżej naszych klientów z zachodniej Polski. Co więcej, szybki dojazd do kluczowych tras komunikacyjnych zoptymalizuje koszty związane z dostawami – mówi Leszek Żurek, prezes zarządu Moto-Profil.



Centrum logistyczne w Świebodzinie składa się z 10 000 m2 powierzchni magazynowej, 300 m2 części biurowej i nowoczesnej sali szkoleniowej. To drugi co do wielkości obiekt magazynowy, jakim dysponuje Moto-Profil. Hub w Warszawie ma powierzchnię 7 500 m2, a magazyn główny w Chorzowie – 50 000 m2. Asortyment zgromadzony w Świebodzinie pokrywa się z ofertą dostępną w centrali spółki. Całość obsługiwana jest przez nowoczesny system WMS / TMS przy użyciu terminali i skanerów najnowszej generacji. Hub wyposażony jest także w sortery rozdzielające zamówienia oraz segregujące towar. Docelowo, na potrzeby centrum planowane jest zatrudnienie 100 osób w trybie dwuzmianowym. Mają to być głównie mieszkańcy Świebodzina oraz okolicznych miejscowości.