Mountpark ruszy z budową centrum logistycznego w Strykowie

Mountpark Logistics uzyskał pozwolenie na budowę centrum magazynowo-logistycznego o powierzchni 245 tys. mkw. w Strykowie. Będzie zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie węzła łączącego autostrady A1 oraz A2. Zaoferuje powierzchnię magazynową od 12 do 245 tys. mkw.

Wraz z rozwojem sektora e-commerce w trakcie pandemii, pojawiło się wzmożone zapotrzebowanie na nowoczesne centra logistyczne w rejonie Strykowa.

- Dążąc do zapewnienia naszym klientom rozwiązań o najwyższym standardzie i odpowiadając na oczekiwania rynku, stworzymy w Mountpark Stryków – jednej ze strategicznych lokalizacji logistycznych w Polsce – wysokiej jakości powierzchnie magazynowe – mówi Piotr Michalski, dyrektor Mountpark Central Europe.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Dzięki bezpośredniemu dostępowi do obu autostrad, Mountpark Stryków zaoferuje najemcom niezwykle dogodne połączenie z Warszawą, Poznaniem, Katowicami i Gdańskiem oraz umożliwi szybki dojazd do granicy z Niemcami i Czechami. Co istotne centrum logistyczne będzie się znajdować w sąsiedztwie oddalonego o 26 kilometrów łódzkiego terminalu kolejowego Nowego Jedwabnego Szlaku.